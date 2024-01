Wonka: Βρέθηκε στην κορυφή του box office παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Την κορυφή του αμερικανικού box office κατέκτησε παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η ταινία Wonka με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η ταινία που επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη το 2023 κατέκτησε την πρωτιά, κλείνοντας έτσι τη χρονιά με «άρωμα σοκολάτας». Το Σαββατοκύριακο πριν την Πρωτοχρονιά, η ταινία Wonka συγκέντρωσε 22,7 εκατομμύρια δολάρια και 29,5 εκατομμύρια δολάρια το τετραήμερο των εορτών με τις συνολικές εισπράξεις στις ΗΠΑ, να ανέρχονται στα 140,2 εκατομμύρια δολάρια.

Στον υπόλοιπο κόσμο τα κέρδη της διάσημης παραγωγής της Warner Bros, κυμαίνονται κοντά στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Την ταινία Wonka ακολουθεί στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Aquaman and the Lost Kingdom, η οποία το δεύτερο Σαββατοκύριακο συγκέντρωσε 19,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ταινία της Universal Pictures Migration βρίσκεται στην τρίτη θέση με 17,2 εκατομμύρια δολάρια.



Την πεντάδα ολοκληρώνουν οι ταινίες The Color Purpl με 13 εκατομμύρια δολάρια και το Anyone But You με 9 εκατομμύρια δολάρια. Στην έκτη θέση βρίσκεται η ταινία The Boys in the Boa» του Τζορτζ Κλούνεϊ με 8,3 εκατομμύρια δολάρια.

