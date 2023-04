Wham: Νέο ντοκιμαντέρ με σπάνιο υλικό στο Netflix

Νέο ντοκιμαντέρ ετοιμάζει ο Άντριου Ρίντζελι, το έτερο μέλος του θρυλικού συγκροτήματος των Wham, μαζί με τον Τζορτζ Μάικλ.

Ο Άντριου Ρίντζελι εργάζεται πάνω σ΄ ένα νέο ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των Wham.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ με παραγωγούς τους Τζον Μπάτσεκ και Σιμόν Χάλφον το ντοκιμαντέρ θα ξετυλίξει την εκπληκτική τους ιστορία μέσω ενός σπάνιου υλικού από το προσωπικό αρχείο των δύο καλλιτεχνών από το 1982 μέχρι την αποχαιρετιστήρια συναυλία που έδωσαν μπροστά σε 72.000 θαυμαστές το 1986 στο Λονδίνο.

Δύο μέρες μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, με τίτλο, «Wham! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven» από την Sony Music.

Σύμφωνα με την Dailymail το συγκρότημα πούλησε σχεδόν 20 εκατομμύρια άλμπουμ κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων που ήταν μαζί. Διαλύθηκε το 1986 με τον Τζορτζ Μάικλ να ακολουθεί σόλο καριέρα και τον 'Αντριου Ρίντζελϋ να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Κρις Σμιθ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιουλίου από το Netflix.

Σε παλιότερη συνέντευξη o Άντριου Ρίντζελι είχε αποκαλύψει γιατί διαλύθηκε το συγκρότημα.