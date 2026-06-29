«Werwulf»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία με τους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Λίλι-Ρόουζ Ντεπ

Η Universal έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Werwulf», της νέας ταινία του Ρόμπερτ Έγκερς, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει ότι, «Στην Αγγλία του 13ου αιώνα, ένα μυστηριώδες πλάσμα τρομοκρατεί την ομιχλώδη ύπαιθρο, καθώς οι τοπικοί θρύλοι μετατρέπονται σε εφιαλτική πραγματικότητα για τους χωρικούς».

Το πρώτο τρέιλερ παρουσιάζει τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον τον ομώνυμο χαρακτήρα ενός καταραμένου αγρότη, ο οποίος βιώνει μία έντονη και βίαιη μεταμόρφωση σε λυκάνθρωπο, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους της περιοχής. Οι Τέιλορ-Τζόνσον και Λίλι Ρόουζ Ντεπ (στον ρόλο της γυναίκας του αγρότη) συνεργάζονται ξανά με τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έγκερς για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στην ταινία Νοσφεράτου. Επίσης οι προηγούμενοι συνεργάτες του Ρόμπερτ Έγκερς που συμμετέχουν στο καστ είναι ο Γουίλεμ Νταφόε (σε ρόλο κυνηγού) και ο Ραλφ Άινεσον.

Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη οι Τζακ Μόρρις, Γιαν Μπάιφουτ, Ρίτσι Έντουαρντς και Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Κρις και Έλινορ Κολόμπους της Maiden Voyage. Μαζί με την Focus Features, ο Έγκερς και ο Σιόν αναλαμβάνουν την παραγωγή, έχοντας συνυπογράψει στο παρελθόν και τον Άνθρωπο από τον Βορρά.

Η Focus Features έχει αναλάβει την παραγωγή για όλες τις ταινίες του Έγκερς, συμπεριλαμβανομένου του Νοσφεράτου, που κυκλοφόρησε ανήμερα των Χριστουγέννων του 2024. Στην ταινία, η Ντεπ υποδύθηκε μία νεαρή γυναίκα που βασανίζεται ψυχολογικά, όταν ο βρικόλακας Κόμης Όρλοκ (Bill Skarsgård) αναπτύσσει μία μεταφυσική εμμονή μαζί της. Στο Νοσφεράτου, ο Τέιλορ-Τζόνσον ενσάρκωσε τον Φρίντριχ Χάρντινγκ, έναν σκεπτικιστή που αρνείται την ύπαρξη των βαμπίρ. Μαζί τους εμφανίστηκαν επίσης οι Νίκολας Χουλτ και Έμμα Κόριν. Η ταινία συγκέντρωσε 40 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμα της τα Χριστούγεννα και ξεπέρασε τα 181 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Μετά από ήδη τέσσερις επιτυχημένες ταινίες, ο Ρόμπερτ Έγκερς δεν αποτελεί νέο στον χώρο του τρόμου. Καθώς το Werwulf έρχεται να διαδεχθεί την Μάγισσα με την Άνια Τέιλορ-Τζόι, τον Φάρο με τους Γουίλεμ Νταφόε και Ρόμπερτ Πάτινσον, τον Άνθρωπο από τον Βορρά με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και το Νοσφεράτου.

Με πληροφορίες από Variety