Walled Off Hotel: Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ επαναλειτουργεί με μήνυμα ειρήνης

Το Walled Off Hotel του Banksy στη Βηθλεέμ, το ξενοδοχείο που έγινε παγκοσμίως γνωστό για τη «χειρότερη θέα στον κόσμο», άνοιξε ξανά τις πόρτες του, περισσότερο από έναν χρόνο μετά το κλείσιμό του εξαιτίας της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και του πολέμου που ακολούθησε στη Γάζα.

Το ξενοδοχείο, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 2017, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το τείχος στη Δυτική Όχθη, με όλα τα δωμάτια να βλέπουν σε τσιμεντένιες πλάκες και συρματοπλέγματα. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Banksy κατά τα εγκαίνια, πρόκειται για «τη χειρότερη θέα που μπορεί να έχει ξενοδοχείο στον κόσμο». Στόχος του εγχειρήματος ήταν να ενισχυθεί ο τουρισμός στην περιοχή και να έρθουν οι επισκέπτες σε άμεση επαφή με την καθημερινότητα δίπλα στο τείχος.

Φωτ: Instagram - @hangupgallery

Ο διευθυντής του καταλύματος, Ουισάμ Σαλσάα, δήλωσε ότι η απόφαση για το κλείσιμο, εν μέσω του πολέμου, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, αλλά η επαναλειτουργία γίνεται με την ελπίδα να σταλεί ένα διαφορετικό μήνυμα. Όπως σημείωσε, για πολλούς Παλαιστινίους –και ιδιαίτερα για τη Βηθλεέμ– το Walled Off Hotel έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τον ρόλο ενός απλού ξενοδοχείου.

Φωτ: The Walled-off Hotel

Φωτ: The Walled-off Hotel

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος έχει εξελιχθεί σε σημείο έκφρασης και προβολής φωνών ειρήνης, μέσα από την γκαλερί και τη δουλειά Παλαιστινίων καλλιτεχνών. «Αποτελεί ζωντανή μαρτυρία αντοχής, ταυτότητας και της άρνησης ενός λαού να εξαφανιστεί», ανέφερε.

Οι τιμές διαμονής κυμαίνονται από περίπου 70 δολάρια (περίπου 60 ευρώ) για ένα κρεβάτι σε κοινόχρηστο δωμάτιο έως σχεδόν 500 δολάρια για την προεδρική σουίτα, η οποία περιλαμβάνει ιδιωτική μπανιέρα, κινηματογράφο και διακοσμητικό στοιχείο από δεξαμενή νερού με ίχνη από σφαίρες. Περισσότερα από 20 αυθεντικά έργα του Banksy, που είναι διάσπαρτα στους χώρους του ξενοδοχείου, παραμένουν εκτεθειμένα.

Φωτ: The Walled-off Hotel

Το Walled Off Hotel χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Βρετανό street artist και, όπως τονίζει η διεύθυνσή του, δημιουργήθηκε για να «ταράζει όσους αισθάνονται άνετα». Σε αυτή τη λογική, η επαναλειτουργία του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι, ο ρόλος της τέχνης ως φορέα μηνυμάτων είναι πιο αναγκαίος από ποτέ.

Φωτ: The Walled-off Hotel

Ο Banksy έχει μακρά παρουσία στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με έργα του πάνω στο τείχος ήδη από το 2005. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει το τείχος ως δομή που «μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου». Στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, το τείχος περιγράφεται ως «είτε αναγκαίο μέτρο ασφάλειας είτε εργαλείο απαρτχάιντ – ανάλογα με το ποιον ρωτάς».

Φωτ: The Walled-off Hotel

Το ξενοδοχείο δηλώνει ότι λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν συνδέεται με πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις.