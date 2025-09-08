VMAs: Aerosmith και Yungblud τίμησαν τον Ozzy Osbourne σε ένα εκρηκτικό σόου

Τα φετινά MTV VMAs τίμησαν τον Ozzy Osbourne, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο.

Το αφιέρωμα στον «Πρίγκιπα του Σκότους» ανέλαβαν οι Aerosmith και ο Yungblud, σε μία εμφάνιση που καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, ερμηνεύοντας επιτυχίες του Ozzy Osbourne.

Οι Aerosmith ηγήθηκαν του μουσικού αφιερώματος στον frontman των Black Sabbath στα MTV Video Music Awards, παρουσιάζοντας ένα medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Πριν από το αφιέρωμα, ο γιος του Ozzy, Jack Osbourne, εμφανίστηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μαζί με τα παιδιά του, λέγοντας: «Εύχομαι να μπορούσαμε να είμαστε εκεί μαζί σας απόψε καθώς γιορτάζετε την καταπληκτική μουσική πορεία του πατέρα μου. Ξέρω με βεβαιότητα ότι θα τον έκανε απίστευτα χαρούμενο να βλέπει αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς να συνεχίζουν την κληρονομιά του και να εμπνέουν την επόμενη γενιά ροκάδων».

Ο Yungblud άνοιξε το σόου με το «Crazy Train», πριν περάσει στη μπαλάντα «Changes». Στη συνέχεια, οι Aerosmith πήραν τη σκυτάλη, ερμηνεύοντας το «Mama, I’m Coming Home», με τον Yungblud να τους συνοδεύει στο φινάλε και να εντυπωσιάζει το κοινό της τελετής απονομής.

«Ο χρόνος περνά, μοιάζει να είναι / Θα μπορούσες να ήσουν καλύτερος φίλος για μένα / Mama, I’m coming home», τραγούδησε ο Steven, ενώ πίσω του φωτιζόταν ένας σταυρός με μωβ φώτα. Στο τέλος του αφιερώματος, φώναξαν όλοι μαζί: «Ozzy forever!».

Ο Osbourne, γνωστός και ως “Prince of Darkness”, υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία στη ροκ και μέταλ μουσική, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα με τη μοναδική φωνή, τη σκηνική του παρουσία και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός ολόκληρου μουσικού είδους.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τόσο με τους Black Sabbath όσο και στη σόλο πορεία του, πούλησε εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών. Παράλληλα, η προσωπική του ζωή, οι μάχες με την υγεία και τις εξαρτήσεις, αλλά και το reality show “The Osbournes”, τον κράτησαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για δεκαετίες.