VLOSPA: Με ΛΕΞ και Μαρίνα Σάττι στο νέο τραγούδι «Παιδιά του Φεγγαριού»

Ο VLOSPA κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Παιδιά του Φεγγαριού», ξεχωρίζοντας με το ομώνυμο κομμάτι στο οποίο συνεργάζεται με τον ΛΕΞ και τη Μαρίνα Σάττι. Το τραγούδι κινείται σε ρυθμούς 2step garage, διαφοροποιούμενο από τον παραδοσιακό ήχο της ελληνικής ραπ.

Το άλμπουμ, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal, αποτελεί σύμπραξη του VLOSPA με τον παραγωγό Dof Twogee και περιλαμβάνει δέκα τραγούδια. Οι στίχοι και το προσωπικό ύφος του ράπερ συναντούν τις πολύπλοκες παραγωγές του Twogee, διαμορφώνοντας έναν πιο πειραματικό και πολυσυλλεκτικό ήχο.

Πέρα από τον ΛΕΞ και τη Σάττι, στο δίσκο συμμετέχουν ο Μικρός Κλέφτης, ο Bloody Hawk, αλλά και ο διεθνώς αναγνωρισμένος κιθαρίστας της heavy metal Gus G, ο οποίος εμφανίζεται στο κομμάτι «LOV€».

Το tracklist περιλαμβάνει τα: Rendez-vous, Parapanw, Παιδιά του Φεγγαριού, Kolopaida, Oxi To 100, LOV€, Xrysi Kardia, Simademenoi, Einai Magika, Mad City.

Το «Παιδιά του Φεγγαριού» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες της χρονιάς στην ελληνική ραπ σκηνή.