Like a Virgin... again and again! Η Madonna και η Julia Garner κάνουν lip sync στη Βενετία

Η Madonna ανέβασε νέο βίντεο στο Instagram με την Julia Garner, γράφοντας “Like A Virgin……again and again. 🇮🇹” και ξαναφέρνοντας τη Βενετία στο πιο εμβληματικό κεφάλαιο της ποπ μυθολογίας της. Το post έρχεται ενώ έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι βρίσκεται εκεί για τη δεύτερη σεζόν του The Studio.

Στο βίντεο, η Madonna και η Garner κάνουν lip sync στο Like a Virgin, ξαναπατώντας ανοιχτά πάνω σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της καριέρας της. Και μόνο η λεζάντα ήταν αρκετή για να πάρουν αμέσως φωτιά τα σχόλια.

Το timing μόνο τυχαίο δεν δείχνει. Το Entertainment Weekly έχει ήδη γράψει ότι η Madonna συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν του The Studio, στην πρώτη της εμφάνιση ως ηθοποιός εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, ενώ τη συνδέει και με γυρίσματα που έγιναν αυτές τις μέρες στη Βενετία.

Η παρουσία της Julia Garner κάνει το post ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η ηθοποιός είναι το όνομα που έχει συνδεθεί περισσότερο με το βιογραφικό πρότζεκτ της Madonna, το οποίο ξεκίνησε ως ταινία και αργότερα πέρασε σε τηλεοπτική ανάπτυξη.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νέα επίσημη ανακοίνωση πίσω από το βίντεο. Αλλά Madonna, Julia Garner, Βενετία και Like a Virgin στο ίδιο post δεν περνάνε ακριβώς απαρατήρητα.