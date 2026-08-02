Vincent Pastore: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός των «The Sopranos»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Vincent Pastore, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη θρυλική σειρά The Sopranos, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο πως ο Vincent Pastore βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, με τις αρχές να αποκλείουν αρχικά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Όσον αφορά τον ρόλο του στους The Sopranos, ο Vincent Pastore υποδύθηκε τον καλύτερο φίλο του Τόνι Σοπράνο, ο οποίος τελικά αποκαλύπτεται ότι συνεργάζεται με το FBI ως πληροφοριοδότης. Ο θάνατος του χαρακτήρα του στη δεύτερη σεζόν θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές και συγκλονιστικές στιγμές της σειράς.

Vincent Pastore, known for playing mobsters in film and TV, most notably Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero on HBO’s The Sopranos, has died. He was 80. The veteran actor was found dead in his Bronx residence today, Aug. 1, by a neighbor after he had not been heard from for the… pic.twitter.com/qpluOACHyZ — Deadline (@DEADLINE) August 1, 2026

Ποιος ήταν ο Vincent Pastore

«Για τον κόσμο θα είναι πάντα ο ηθοποιός με το αξέχαστο ψευδώνυμο, αλλά για όσους τον γνωρίσαμε ήταν πολλά περισσότερα», δήλωσε στο CBS News ο μάνατζέρ του, Ρόμπερτ Άτερμαν.

«Λάτρευε την υποκριτική. Ήταν παθιασμένος με τη δουλειά του και πάντα ενθάρρυνε τους νεότερους ηθοποιούς, προσφέροντάς τους χρόνο, συμβουλές και στήριξη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Για μένα, η απώλεια του Βίνι είναι βαθιά προσωπική. Για περισσότερα από 30 χρόνια είχα την τιμή να παρακολουθώ όχι μόνο τη σπουδαία καριέρα του, αλλά και τον υπέροχο άνθρωπο που ήταν. Θα μου λείψουν η φιλία, η αφοσίωση, το χιούμορ και η μεγάλη του καρδιά».

Ο Vincent Pastore γεννήθηκε στο Μπρονξ το 1946. Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική.

Ο Pastore, δεξιά, σε μια φωτογραφία δημοσιότητας με μερικούς από τους συμπρωταγωνιστές του στην ταινία «Sopranos», από αριστερά: Tony Sirico, Steven Van Zandt, James Gandolfini και Michael Imperioli... GETTY

Στα πρώτα χρόνια της πορείας του συμμετείχε σε ταινίες όπως τα Goodfellas και Carlito's Way, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Law & Order, General Hospital και Hawaii Five-O.

Ωστόσο, ο ρόλος που τον καθιέρωσε ήταν εκείνος του «Big Pussy» στους Sopranos. Παρότι ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε στη δεύτερη σεζόν, ο Παστόρε εμφανίστηκε και στις έξι σεζόν της σειράς μέσα από αναδρομές και ονειρικές σκηνές.

Το 2000, ο ίδιος και οι συμπρωταγωνιστές του τιμήθηκαν με το βραβείο Screen Actors Guild για την καλύτερη ερμηνεία συνόλου σε δραματική τηλεοπτική σειρά.

Με πληροφορίες από BBC