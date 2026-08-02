ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Πολιτισμός

Vincent Pastore: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός των «The Sopranos»

Ο Vincent Pastore υποδύθηκε τον καλύτερο φίλο του Τόνι Σοπράνο

The LiFO team
The LiFO team
Vincent Pastore: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός των «The Sopranos» Facebook Twitter
Στα πρώτα χρόνια της πορείας του συμμετείχε σε ταινίες όπως τα Goodfellas και Carlito's Way, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Law & Order, General Hospital και Hawaii Five-O.
0

Ο Αμερικανός ηθοποιός Vincent Pastore, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη θρυλική σειρά The Sopranos, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο πως ο Vincent Pastore βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, με τις αρχές να αποκλείουν αρχικά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Όσον αφορά τον ρόλο του στους The Sopranos, ο Vincent Pastore υποδύθηκε τον καλύτερο φίλο του Τόνι Σοπράνο, ο οποίος τελικά αποκαλύπτεται ότι συνεργάζεται με το FBI ως πληροφοριοδότης. Ο θάνατος του χαρακτήρα του στη δεύτερη σεζόν θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές και συγκλονιστικές στιγμές της σειράς.

Ποιος ήταν ο Vincent Pastore

«Για τον κόσμο θα είναι πάντα ο ηθοποιός με το αξέχαστο ψευδώνυμο, αλλά για όσους τον γνωρίσαμε ήταν πολλά περισσότερα», δήλωσε στο CBS News ο μάνατζέρ του, Ρόμπερτ Άτερμαν.

«Λάτρευε την υποκριτική. Ήταν παθιασμένος με τη δουλειά του και πάντα ενθάρρυνε τους νεότερους ηθοποιούς, προσφέροντάς τους χρόνο, συμβουλές και στήριξη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Για μένα, η απώλεια του Βίνι είναι βαθιά προσωπική. Για περισσότερα από 30 χρόνια είχα την τιμή να παρακολουθώ όχι μόνο τη σπουδαία καριέρα του, αλλά και τον υπέροχο άνθρωπο που ήταν. Θα μου λείψουν η φιλία, η αφοσίωση, το χιούμορ και η μεγάλη του καρδιά».

Ο Vincent Pastore γεννήθηκε στο Μπρονξ το 1946. Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική.

Vincent Pastore: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός των «The Sopranos» Facebook Twitter
Ο Pastore, δεξιά, σε μια φωτογραφία δημοσιότητας με μερικούς από τους συμπρωταγωνιστές του στην ταινία «Sopranos», από αριστερά: Tony Sirico, Steven Van Zandt, James Gandolfini και Michael Imperioli... GETTY

Στα πρώτα χρόνια της πορείας του συμμετείχε σε ταινίες όπως τα Goodfellas και Carlito's Way, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Law & Order, General Hospital και Hawaii Five-O.

Ωστόσο, ο ρόλος που τον καθιέρωσε ήταν εκείνος του «Big Pussy» στους Sopranos. Παρότι ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε στη δεύτερη σεζόν, ο Παστόρε εμφανίστηκε και στις έξι σεζόν της σειράς μέσα από αναδρομές και ονειρικές σκηνές.

Το 2000, ο ίδιος και οι συμπρωταγωνιστές του τιμήθηκαν με το βραβείο Screen Actors Guild για την καλύτερη ερμηνεία συνόλου σε δραματική τηλεοπτική σειρά.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έγινε η σπάνια κινηματογραφική μονοκουλτούρα του καλοκαιριού

Πολιτισμός / Γιατί η «Οδύσσεια» του Νόλαν έγινε η σπάνια κινηματογραφική μονοκουλτούρα του καλοκαιριού;

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έχει ξεπεράσει εμπορικά το Oppenheimer και πλησιάζει το ένα δισ. δολάρια, αλλά η πραγματική της δύναμη φαίνεται αλλού: έγινε η ταινία για την οποία μιλούν ταυτόχρονα θεατές, memes, κριτικοί και πανεπιστήμια.
THE LIFO TEAM
Άντον Πρίνερ: Ο καλλιτέχνης που έγινε Anton και βρήκε τον ουρανό για ταβάνι

Πολιτισμός / Άντον Πρίνερ: Ο καλλιτέχνης που έγινε Anton και έκανε τον ουρανό ταβάνι του

Νέα έκθεση στη Βαλορίς ξαναφέρνει στο φως τον ουγγρικής καταγωγής ζωγράφο και γλύπτη που έφτασε στο Παρίσι ως Άννα Πρίνερ, έγινε Αντόν και δημιούργησε ένα από τα πιο παράξενα, ιερατικά και αταξινόμητα έργα του ευρωπαϊκού μοντερνισμού.
THE LIFO TEAM
Χιροκάζου Κόρε-έντα: Με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και ο πόνος γίνεται αγορά

Πολιτισμός / Χιροκάζου Κόρε-έντα: Με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και ο πόνος γίνεται αγορά

Με αφορμή νέα συνέντευξη για το Sheep in the Box, ο Χιροκάζου Κόρε-έντα προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει και το πένθος σε αγορά, ανοίγοντας το ερώτημα σε ποιον ανήκουν η φωνή, το πρόσωπο και η ταυτότητα των νεκρών.
THE LIFO TEAM
Ένας χαμένος πίνακας της Ελίζαμπεθ Μάρεϊ σώθηκε από κτίριο με αμίαντο έπειτα από 45 χρόνια

Πολιτισμός / Ένας χαμένος πίνακας της Ελίζαμπεθ Μάρεϊ σώθηκε από κτίριο με αμίαντο έπειτα από 45 χρόνια

Ο Bob του 1977, άγνωστος ακόμη και σε μελετητές της Μάρεϊ, διασώθηκε από κατεδάφιση, αποκαταστάθηκε με χρηματοδότηση 100.000 δολαρίων και το φθινόπωρο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε μουσείο.
THE LIFO TEAM
Οι καλλιτέχνες που ξανάκαναν το Μάργκεϊτ μόδα τώρα δεν αντέχουν να ζήσουν εκεί

Πολιτισμός / Οι καλλιτέχνες που ξανάκαναν το Μάργκεϊτ μόδα τώρα δεν αντέχουν να ζήσουν εκεί

Η παραθαλάσσια πόλη του Κεντ αναγεννήθηκε με μουσεία, γκαλερί, εργαστήρια και καλλιτέχνες που έφυγαν από το ακριβό Λονδίνο. Τώρα η ίδια πολιτιστική επιτυχία επιστρέφει ως ενοίκια, τιμές ακινήτων και εκτοπισμός.
THE LIFO TEAM
Ο Νικ Κέιβ ανέβηκε σε μια ταράτσα και το Μπράιτον έγινε η σκηνή του

Πολιτισμός / Ο Νικ Κέιβ ανέβηκε σε μια ταράτσα και το Μπράιτον έγινε η σκηνή του

Πριν από τη μεγάλη του συναυλία στο Preston Park, ο Νικ Κέιβ και οι Bad Seeds έπαιξαν απροειδοποίητα στην ταράτσα του Resident Records, σε μια πόλη που είχε ήδη αρχίσει να λειτουργεί σαν φεστιβάλ γύρω από το όνομά του.
THE LIFO TEAM
Η «Οδύσσεια» του Νόλαν φέρνει τουριστική έκρηξη στο νησί που έγινε Ιθάκη.

Πολιτισμός / Η «Οδύσσεια» του Νόλαν φέρνει τουριστική έκρηξη στο νησί που έγινε Ιθάκη.

Η Φαβινιάνα, όπου γυρίστηκε η Ιθάκη του Οδυσσέα, προβάλλεται ήδη ως προορισμός για τους θεατές της ταινίας, με εκτιμήσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια.
THE LIFO TEAM
 
 