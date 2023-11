Variety: Αυτές είναι οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών

Ο καιρός μόλις που άρχισε να θυμίζει χειμώνα, αλλά κάποιοι ήδη μετρούσαν αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Όσο πλησιάζουν οι γιορτές, «ανοίγουν» και οι συζητήσεις για «κλασικά» θέματα της περιόδου: από τους στολισμούς, μέχρι τις τιμές των μελομακάρονων. Και βέβαια, για το ποιες είναι οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες.

Το Variety μπήκε ήδη σε εορταστικό κλίμα, καθώς δημοσίευσε μια λίστα που περιλαμβάνει τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες, σύμφωνα με την άποψη δέκα συνεργατών του.

Η λίστα περιλαμβάνει ταινίες από το 1942 έως των τελευταίων ετών. Όσο για όσους διαφωνούν ότι είναι χριστουγεννιάτικες οι ταινίες δράσης, όπως «Το πολύ σκληρός για να πεθάνεις» ή ρομαντικές κομεντί- για παράδειγμα το «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» και το «Ενώ εσύ κοιμόσουν», το Variety απαντά «γιατί όχι;». Μια ταινία δεν χρειάζεται να έχει ως πρωταγωνιστή τον Άγιο Βασίλη για να αποτελέσει χριστουγεννιάτικη παράδοση, συμπληρώνει.

Οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες

About a Boy (2002)

Batman Returns (1992)

Black Christmas (1974)

Bad Santa (2003)

Carol (2015)

A Charlie Brown Christmas (1965)

Christmas in Connecticut (1945)

A Christmas Prince (2017)

A Christmas Story (1983)

Die Hard (1988)

The Family Stone (2005)

Edward Scissorhands (1990)

Elf (2003)

Gremlins (1984)

Happiest Season (2020)

The Holiday (2006)

Holiday Inn (1942)

Home Alone και Home Alone 2: Lost in New York (1990, 1992)

How the Grinch Stole Christmas (1966, 2000)

It's a Wonderful Life (1946)

Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Klaus (2019)

Krampus (2015)

Love Actually (2003)

Meet Me in St. Louis (1944)

Miracle on 34th St. (1947)

The Muppet Christmas Carol (1992)

National Lampoon's Christmas Vacation (1989)

The Nightmare Before Christmas (1993)

The Polar Express (2004)

Rare Exports (2010)

Rise of the Guardians (2012)

Rudolph the Red-Nosed Reindeer (1964)

The Santa Clause (1994)

Scrooged (1988)

Tangerine (2015)

The Year Without a Santa Claus (1974)

You've Got Mail (1998)

While You Were Sleeping (1995)

White Christmas (1954)