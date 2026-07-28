UNESCO: Οι παραλίες της Απόβασης στη Νορμανδία εντάχθηκαν στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Οι παραλίες στη Νορμανδία, που στις 6 Ιουνίου 1944 εν μέσω Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αποβιβάστηκαν οι Συμμαχικές δυνάμεις για να ανοίξουν το δυτικό μέτωπο κατά της ναζιστικής Γερμανίας, εντάχθηκαν στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η UNESCO ανακοίνωσε ότι οι παραλίες της Απόβασης της D-Day αποτελούν ένα «εξαιρετικό πολιτιστικό τοπίο», το οποίο διαμορφώθηκε τόσο από τα γεγονότα του 1944 όσο και από τη διαχρονική μνήμη τους, γεγονός που δικαιολογεί την ένταξή τους στον κατάλογο προστατευόμενων μνημείων.

Αξίζει να ειπωθεί οι παραλίες στη Νορμανδία τιμώνται κάθε χρόνο, φιλοξενώντας επετειακές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ηγέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τον Καναδά και τη Γαλλία.

Απόβαση στη Νορμανδία: Το χρονικό

Ως προς την ιστορική της διάσταση, στην επιχείρηση της 6ης Ιουνίου 1944 συμμετείχαν στρατιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τον Καναδά, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, την Πολωνία, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Τσεχοσλοβακία, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος επίσης 177 Γάλλοι καταδρομείς.

Η Απόβαση της Νορμανδίας αποτέλεσε καθοριστική καμπή για την απελευθέρωση της Γαλλίας και, συνολικότερα, της Ευρώπης από τη ναζιστική Γερμανία κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συνολικά, 156.115 στρατιώτες των Συμμάχων αποβιβάστηκαν από θαλάσσης ή έπεσαν με αλεξίπτωτα πίσω από τις γερμανικές παράκτιες οχυρώσεις.

Οι αποβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις πέντε παραλίες με τις κωδικές ονομασίες Utah, Omaha, Gold, Juno και Sword, οι οποίες έμελλε να μείνουν στην ιστορία ως το σημείο εκκίνησης της απελευθέρωσης της κατεχόμενης δυτικής Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Reuters