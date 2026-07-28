UNESCO: Ενέταξε δύο ιστορικά θέατρα του Αμαζονίου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Η UNESCO ενέταξε τη Δευτέρα (27/7) δύο εμβληματικά θέατρα της βραζιλιάνικης Αμαζονίας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας τη μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική τους αξία.

Πρόκειται για το Theatro da Paz στην πόλη Μπελέμ της πολιτείας Παρά και το Teatro Amazonas στο Μανάους της πολιτείας Αμαζόνας. Και τα δύο οικοδομήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, την περίοδο της μεγάλης οικονομικής άνθησης που έφερε το εμπόριο φυσικού καουτσούκ, όταν η περιοχή γνώριζε πρωτοφανή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την UNESCO, τα δύο θέατρα σχεδιάστηκαν ως «σύμβολα πολιτικής και αστικής φιλοδοξίας». Το Theatro da Paz, που εγκαινιάστηκε το 1878, ανέδειξε τον ρόλο της Μπελέμ ως σημαντικού λιμανιού της εποχής, ενώ το Teatro Amazonas, που άνοιξε τις πύλες του το 1896, αποτύπωσε τη ραγδαία ανάπτυξη του Μανάους κατά την περίοδο της «έκρηξης» του καουτσούκ.

UNESCO: Η ανακοίνωση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας υπέβαλε κοινή υποψηφιότητα για τα δύο μνημεία, υποστηρίζοντας ότι εκφράζουν την ίδια ιστορική περίοδο και το κοινό όραμα εκσυγχρονισμού και σύνδεσης της Αμαζονίας με τα διεθνή εμπορικά και πολιτιστικά δίκτυα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης, τα κτίρια συνδυάζουν ευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές επιρροές με τοπικά υλικά, ξυλεία της Αμαζονίας και διακοσμητικά μοτίβα εμπνευσμένα από το τροπικό δάσος, δημιουργώντας μια αισθητική που είναι ταυτόχρονα κοσμοπολίτικη και βαθιά συνδεδεμένη με την ταυτότητα της περιοχής.

Υπενθυμίζεται πως κάθε χρόνο, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνωρίζει μνημεία και τοποθεσίες που θεωρούνται «εξαιρετικής οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα». Στον ίδιο κατάλογο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το Σινικό Τείχος της Κίνας, οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία και το Άγαλμα της Ελευθερίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναγνώριση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει τον τουρισμό και παράλληλα προσφέρει αυξημένη διεθνή προστασία στα μνημεία.

Η Επιτροπή της UNESCO συνεδριάζει έως την Τετάρτη στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Την Κυριακή είχε επίσης εντάξει στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς τον Όλυμπο και τις παραλίες της Νορμανδίας, όπου πραγματοποιήθηκε η Απόβαση της D-Day.

Με τη νέα εγγραφή, η Βραζιλία αριθμεί πλέον 26 μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στην περιοχή της Αμαζονίας περιλαμβάνεται ήδη το Σύμπλεγμα Προστατευόμενων Περιοχών του Κεντρικού Αμαζονίου, μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες εκτάσεις τροπικού δάσους στον κόσμο, που φιλοξενεί εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα.

Με πληροφορίες από Associated Press