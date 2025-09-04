Τζούλια Γκάρνερ: Επιβεβαίωσε ότι θα ενσαρκώσει τη Μαντόνα στην ταινία για τη ζωή του pop idol

Η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε, ότι είναι η κινηματογραφική Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της «βασίλισσας» της ποπ.

Σε συνέντευξή της, απάντησε στις φήμες, λέγοντας ότι πράγματι θα υποδυθεί το «Material Girl», αλλά παρέμεινε φειδωλή στα σχόλιά της, αφού όπως τόνισε, «είναι μία δουλειά σε εξέλιξη».

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από το W Magazine, όπου παραχώρησε συνέντευξη, τη ρωτούν: «Είναι αλήθεια; Θα υποδυθείς τη Μαντόνα;».

«Ναι» απαντά. «Δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτό, αλλά ναι, είναι μια δουλειά σε εξέλιξη».

Όσο για τα τραγούδια της Madonna, που της αρέσουν περισσότερο, ηθοποιός είπε ότι έχει τόσα πολλά. «Λατρεύω το "Borderline", αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου. Αγαπώ επίσης το 'Papa Don't Preach'. Λατρεύω το 'Burning Up'. Λατρεύω το 'Confessions on a Dance Floor'. Μεγάλωσα με αυτό το άλμπουμ. Προφανώς το 'Vogue' και το 'Ray of Light'. Αγαπώ όλη τη Madonna βασικά αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά σίγουρα, νομίζω ότι το 'Borderline' και το 'Papa Don't Preach' είναι ίσως τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια της Madonna. Και απλά λατρεύω τη φωνή της Madonna στο 'Papa Don't Preach'. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα σε αυτό το τραγούδι και το λατρεύω αυτό"» δήλωσε.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της, η Τζούλια Γκάρνερ, περιέγραψε την προετοιμασία της για την οντισιόν.

«Ήθελα απλώς να δω αν μπορούσα να το κάνω, επειδή δεν ήμουν εκπαιδευμένη χορεύτρια και έπρεπε να μάθω να χορεύω και μετά να χορέψω μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ να χορέψω και να τραγουδήσω. Και να τραγουδήσω μαζί της!», θυμήθηκε.

