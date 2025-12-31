Τζόντι Φόστερ, Φίδια και Ζόμπι την Πρωτοχρονιά στους κινηματογράφους

Ποδαρικό στη νέα χρονιά με την δις οσκαρούχο Τζόντι Φόστερ στον πρώτο της γαλλόφωνο πρωταγωνιστικό ρόλο – είχε προηγηθεί μια εμφάνιση στο A Very Long Engagement του Ζαν-Πιερ Ζενέ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός μας θυμίζει γιατί είναι μία από τις καλύτερες εν ενεργεία σολίστ της υποκριτικής, υποδυόμενη μια ψυχολόγο που πιστεύει ότι μια ασθενής της δολοφονήθηκε και πασχίζει να διαλευκάνει το έγκλημα στο αβαρές whodunit μετά ψυχανάλυσης της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι Vie Privee.

Πρωταγωνίστρια αξιώσεων είναι και η Ντέζι Ρίντλεϊ, το αποδεικνύει (και) στο We Bury the Dead, απλώς εξακολουθεί να αναζητά εκείνη την ταινία που θα τη βοηθήσει να περάσει στην πρώτη γραμμή στη μετά Star Wars εποχή. Δύσκολα αυτή θα είναι το δραματικό θρίλερ του Ζακ Χίλντιτς κι ας αποτελεί μια ενδιαφέρουσα κατάθεση στο πολυφορεμένο είδος της ζόμπι αποκάλυψης.

H Ντέζι Ρίντλεϊ στο We Bury the Dead

Επιστροφή και για μια κακή ταινία που αγάπησαν αρκετοί millennials, το Anaconda. Αντί να ακολουθήσουν τη συνταγή του παραδοσιακού ριμέικ, οι δημιουργοί της ταινίας επέλεξαν τη μεταμοντέρνα οδό, βάζοντας μια παρέα φαν της πρωτότυπης ταινίας να προσπαθούν να γυρίσουν μια low budget διασκευή της στον Αμαζόνιο και να μπλέκουν σε μια κωμική περιπέτεια με αληθινά, γιγαντιαία φίδια.

Τέλος, κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ La Gitara Flamenca de Yerai Cortes που, όπως σωστά καταλάβατε, αφορά τον κιθαρίστα του φλαμένκο Γεράι Κορτές και το χριστουγεννιάτικο animation Mission Santa: Yoyo to the Rescue. Καλή χρονιά και καλές προβολές.