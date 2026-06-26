Τζόντι Φόστερ: Αποκάλυψε ότι γνωστός ρόλος της προοριζόταν αρχικά για άνδρα

Η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους κινηματογραφικούς της ρόλους είχε αρχικά γραφτεί για άνδρα – με τον Σον Πεν να έχει προταθεί για τον ρόλο πριν εκείνη ενταχθεί στην ταινία.

Στην ταινία «Flightplan», που κυκλοφόρησε το 2005, η ηρωίδα της Φόστερ, η Κάιλ, χάνει την κόρη της σε ένα αεροπλάνο, αλλά αρχικά της λένε ότι το κορίτσι δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο αεροσκάφος.

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φόστερ αποκαλύπτει ότι η ταινία είχε γραφτεί για έναν άνδρα πρωταγωνιστή, πριν επισημάνει ότι η αλλαγή του φύλου του πρωταγωνιστικού ρόλου θα την έκανε «καλύτερη ταινία».

Τι δήλωσε η Τζόντι Φόστερ για την ταινία «Flightplan»

Η 63χρονη δήλωσε στην εφημερίδα «The i Paper»: «Ξέρετε, είχε γραφτεί για άνδρα. Ο Σον Πεν επρόκειτο να τον υποδυθεί, αλλά για κάποιο λόγο τελικά δεν το έκανε».

«Και όταν πήρα στα χέρια μου το σενάριο, είπα: "Λοιπόν, θα μπορούσατε να το κάνετε για γυναίκα και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη ταινία, γιατί θα μιλούσε για τη γυναικεία υστερία"».

«Κανένας άντρας δεν έχει αμφιβολίες για το αν κάτι το φαντάστηκε ή όχι. Εννοώ, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί».

Στο τέλος της ταινίας «Flightplan», αποκαλύπτεται ότι η Κάιλ είχε δίκιο από την αρχή – η κόρη της βρισκόταν στο αεροπλάνο και είχε απαχθεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου εκβιασμού.

Η Φόστερ είπε για το φινάλε: «Η κόρη της πρωταγωνίστριας ξυπνάει και λέει: "Φτάσαμε;" Και σκέφτηκα: "Αυτή είναι η ιστορία της ζωής κάθε γυναίκας. Αντιμετώπισα τον κακό. Δέχθηκα χτύπημα στο πρόσωπο. Και μετά το παιδί ξυπνάει και λέει: "Έι, φτάσαμε;"».

«Νιώθω περήφανη για τον ρόλο μου», είπε. «Νιώθω περήφανη για την εξέλιξη μιας γυναίκας που κανείς δεν πιστεύει».

Η Φόστερ προωθεί αυτή τη στιγμή τη νέα της ταινία «A Private Life».

Η Φόστερ ξεκίνησε την καριέρα της στον κόσμο του θεάματος όταν ήταν μόλις τριών ετών, ενώ σε ηλικία 12 ετών κέρδισε έναν ρόλο στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Taxi Driver».

Με πληροφορίες από Independent