Τζόνι Μαρ: Ο κιθαρίστας των Smiths βγάζει σε δημοπρασία 95 κιθάρες από τη συλλογή του

Ο Τζόνι Μαρ, ο κιθαρίστας που διαμόρφωσε τον ήχο των Smiths και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της βρετανικής indie σκηνής, βγάζει σε δημοπρασία σχεδόν 100 κιθάρες από την προσωπική του συλλογή.

Ανάμεσα στα όργανα που θα πωληθούν περιλαμβάνονται κιθάρες που χρησιμοποίησε σε ιστορικές ηχογραφήσεις των Smiths, όπως το This Charming Man, αλλά και στη δημιουργία του No Time To Die, του τραγουδιού της Μπίλι Άιλις για την ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει συνολικά 95 αντικείμενα και θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 17 Σεπτεμβρίου, αφού προηγουμένως οι κιθάρες παρουσιαστούν σε εκθέσεις του Christie's στη Νέα Υόρκη και στη βρετανική πρωτεύουσα.

Οι εκτιμήσεις για τις τιμές πώλησης κυμαίνονται από 1.000 λίρες (περίπου 1.170 ευρώ) έως 150.000 λίρες (περίπου 176.000 ευρώ), ανάλογα με την ιστορία και τη σπανιότητα κάθε οργάνου. Ο Μαρ θα διαθέσει τα έσοδα από δέκα από τις παρτίδες σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, υπέρ της Guide Dogs for the Blind Association και της National Autistic Society.

Μιλώντας στο BBC, ο Βρετανός μουσικός εξήγησε ότι αποφάσισε να αποχωριστεί μέρος της συλλογής του επειδή δεν ήθελε ο χώρος του στούντιό του να μετατραπεί σε «μουσείο». Όπως είπε, η ιδέα ότι οι κιθάρες θα έμεναν κλεισμένες σε αποθήκες τού φάνηκε λιγότερο ελκυστική από το ενδεχόμενο να περάσουν στα χέρια ανθρώπων που θα τις χρησιμοποιήσουν ή θα τις αγαπήσουν πραγματικά.

Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά κομμάτια της δημοπρασίας βρίσκεται μια Rickenbacker 330 Jetglo του 1982, η οποία ακούγεται σε τραγούδια των Smiths όπως τα This Charming Man και What Difference Does It Make. Η ίδια κιθάρα εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του πρώτου single των Oasis, Supersonic, καθώς ο Μαρ την είχε δανείσει στον Νόελ Γκάλαχερ κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Definitely Maybe.

Ξεχωρίζει επίσης μια Gibson ES-355 του 1960, την οποία ο μουσικός παραγωγός Σέιμουρ Στάιν χάρισε στον Μαρ προκειμένου να πείσει τους Smiths να υπογράψουν στη δισκογραφική Sire Records. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε με το συγκεκριμένο όργανο ήταν το Heaven Knows I'm Miserable Now.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται ακόμη μια ακουστική Martin D-28 του 1971, με την οποία ο Μαρ συνέθεσε και ηχογράφησε ορισμένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Smiths, μεταξύ των οποίων τα There Is a Light That Never Goes Out, Cemetry Gates και Well I Wonder.

Ανάμεσα στα νεότερα όργανα της συλλογής βρίσκεται και μια Fender Jaguar που σχεδίασε ο ίδιος σε συνεργασία με τη Fender. Η κιθάρα χρησιμοποιήθηκε τόσο στις προσωπικές του περιοδείες όσο και στις ηχογραφήσεις του No Time To Die, της βραβευμένης με Όσκαρ επιτυχίας της Μπίλι Άιλις.

Ο 61χρονος μουσικός παραδέχθηκε ότι ο αποχωρισμός της συλλογής του θα είναι συναισθηματικά φορτισμένος. Ωστόσο, όπως είπε, η διαδικασία τον έκανε να δει διαφορετικά τη σχέση του με τα όργανα που τον συνόδευσαν σε ολόκληρη τη μουσική του πορεία.

«Δεν είμαι άνθρωπος που κοιτάζει συχνά πίσω», ανέφερε. «Αλλά αυτή η ιστορία με τις κιθάρες με έκανε, χωρίς αμφιβολία, λίγο πιο νοσταλγικό».

Με πληροφορίες από BBC