Τζόελ Μος: Πέθανε ο μουσικός παραγωγός στα 79 του χρόνια

Ο Τζόελ Μος, παραγωγός και ηχολήπτης που κέρδισε επτά βραβεία Grammy και εργάστηκε σε δεκάδες ταινίες όπως τα Pretty in Pink, Little Shop of Horrors, City Slickers, A Few Good Men και Chicago, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών.

Η οικογένεια του Μος δήλωσε ότι πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, χωρίς να διευκρινιστεί η αιτία.

Γεννημένος στις 11 Μαΐου 1946 στο Ντιτρόιτ, ο Μος ήταν μακροχρόνιο μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και έγινε ο βασικός ηχολήπτης για την ηχογράφηση πολλών κορυφαίων κινηματογραφικών soundtrack. Εκτός από τις προαναφερθείσες, εργάστηκε σε ταινίες όπως Footloose, Dirty Rotten Scoundrels, Sister Act, Sleepless in Seattle, Mosquito Coast, Dead Poets Society, Gorillas in the Mist και πολλές άλλες.

Φωτογραφία: Facebook

Στην καριέρα του είχε 11 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας το Album of the Year και ένα ακόμη για το Genius Loves Company του Ρέι Τσαρλς (2004). Κέρδισε επίσης Grammy για τα μιούζικαλ του Broadway Beautiful: The Carole King Musical και In the Heights, καθώς και για το soundtrack της ταινίας Chicago και για το Playin’ With My Friends – Bennett Sings the Blues του Tony Bennett.

Άλλα ηχογραφημένα μιούζικαλ Broadway στα οποία συμμετείχε περιλαμβάνουν τα Hair, The 25th Annual Putnam County Spelling Bee και The Drowsy Chaperone, κερδίζοντας υποψηφιότητες Grammy και γι’ αυτά.

Φωτογραφία: Facebook

Κατά τη διάρκεια της 60χρονης καριέρας του, ο Μος συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι The Eagles, Little Richard, Johnny Cash, Joe Cocker, Cissy Houston, Red Hot Chili Peppers και είχε μια πρωτοποριακή συνεργασία με τους Talking Heads.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο Caffe Lena στην πόλη Saratoga Springs της Νέας Υόρκης, αφιερώνοντας τον χρόνο και το ταλέντο του ως συγγραφέας, ηχολήπτης και αρχειοθέτης σε φίλους και τοπικούς μουσικούς που εμφανίζονταν εκεί. Η οικογένειά του δήλωσε ότι ήταν «ο πιο τίμιος άνθρωπος στη βιομηχανία ηχογράφησης που δημιούργησε τους καλύτερους ήχους στην πόλη».

Ο Μος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την κόρη του, τα δύο εγγόνια του, τα τρία αδέρφια του και τον γαμπρό του, μαζί με πολλούς ανιψιούς και ανιψιές.

Με πληροφορίες από Deadline