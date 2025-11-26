Τζένιφερ Λόρενς, Οικονομίδης και μεταφυσικό ρομάντζο από αύριο στους κινηματογράφους

Στη Σπασμένη Φλέβα ο Γιάννης Οικονομίδης στρέφει τα βέλη του στη μεσαία τάξη και, μέσα από το πορτρέτο ενός άνδρα που χρωστάει παντού μα φέρεται σαν να του χρωστούν όλοι, υφαίνει μια τραγωδία που κλείνει όχι αρχαιοελληνικά, μα εντελώς νεοελληνικά – δυστυχώς δεν κάνει να πούμε περισσότερα.

To Eternity θέτει το δίλημμα της επιλογής του ανθρώπου με τον οποίο θα περάσει η κεντρική ηρωίδα τη μεταθανάτια ζωή της με τον τρόπο των παραδοσιακών κομεντί και στηρίζει, εξίσου παραδοσιακά, μέρος της γοητείας του σε εκείνη της πρωταγωνιστικής τριπλέτας των Ελίζαμπεθ Όλσεν, Μάιλς Τέλερ και Κάλουμ Τέρνερ. Στο Die my Love η Τζένιφερ Λόρενς πραγματοποιεί tour de force εμφάνιση, ανάλογη εκείνης της Ρόουζ Μπερν στο επερχόμενο If I Had Legs I’d Kick you, αλλά, δυστυχώς για αυτή, το κάνει σε μια (μάλλον) ατυχή στιγμή της δημιουργού Λιν Ράμσεϊ.

To Zootopia 2 αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του οικογενειακού κοινού μέχρι την έλευση του τρίτου Avatar, ως συνέχεια ενός πολύ αγαπητού animation που, μεταξύ άλλων, είχε την τόλμη να προσεγγίσει το κοινωνικό συμβόλαιο ως ημιαποτυχημένο πείραμα – αλλά εκείνο που θυμόμαστε οι περισσότεροι είναι οι βραδύποδες στις δημόσιες υπηρεσίες. Τέλος, κυκλοφορεί και το Devil’s Teardrop μια αποτυχημένη (αν όχι απρόσφορη) απόπειρα στο υπο-είδος του found footage τρόμου.