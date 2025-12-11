Τζένιφερ Λόρενς και Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο νέο «Hunger Games»

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον θα εμφανιστούν στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», τη νέα ταινία του δημοφιλούς franchise, η οποία βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στο έκτο κινηματογραφικό κεφάλαιο της σειράς, επαναλαμβάνοντας τους ρόλους της Κάτνις Έβεριντιν και του Πίτα Μέλαρκ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η παρουσία τους θα γίνει πιθανότατα μέσα από σκηνή flash-forward, καθώς στο τέλος του «Mockingjay – Part 2 (2015)» οι δύο χαρακτήρες εμφανίζονταν παντρεμένοι με παιδιά.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Σούζαν Κόλινς που κυκλοφόρησε το 2025 και αποτελεί τη δεύτερη prequel ιστορία μετά το «The Ballad of Songbirds & Snakes (2023)». Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ξανά ο Φράνσις Λόρενς, ο οποίος υπέγραψε όλα τα Hunger Games πλην ενός.

Τα γεγονότα του Sunrise on the Reaping διαδραματίζονται 24 χρόνια πριν από την πρώτη ταινία και 40 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Songbirds & Snakes». Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Χέιμιτς Άμπερναθι, φόρος τιμής στους 50ούς Αγώνες, ο οποίος αργότερα θα γίνει μέντορας της Κάτνις (τον υποδύθηκε ο Γούντι Χάρελσον στην αρχική τετραλογία).

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Τζέσι Πλέμονς ως Πλούταρχ Χέβενσμπι (τον οποίο ενσάρκωσε ο αείμνηστος Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν) και ο Ρέιφ Φάινς σε νεότερη εκδοχή του Προέδρου Σνόου (ρόλος του Ντόναλντ Σάδερλαντ στις πρώτες ταινίες).

Η Λόρενς εμφανίζεται αυτή την περίοδο στο Die My Love της Λιν Ράμσεϊ, ρόλος για τον οποίο έχει προταθεί για Χρυσή Σφαίρα. Ο Χάτσερσον πρωταγωνιστεί στο «Five Nights at Freddy’s 2», που έκανε πρεμιέρα στην κορυφή του αμερικανικού box office.

Τα γυρίσματα του «Sunrise on the Reaping» ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε η παραγωγός Νίνα Τζέικομπσον. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2026.

Με πληροφορίες από Guardian