Τζέιμς Κάμερον, Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ από αύριο στους κινηματογράφους

Με τα συνολικά εισιτήρια να παραμένουν σε καλά επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το θεαματικό Avatar: Fire and Ash έρχεται για να τα ενισχύσει σημαντικά – ως γνωστόν, ο Τζέιμς Κάμερον έχει το άγγιγμα του Μίδα.

Ο σκηνοθέτης δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις εξορμήσεις του στον πλανήτη της Πανδώρας αν η ταινία κινηθεί εξίσου καλά εισπρακτικά με τις προηγούμενες, ωστόσο στην περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, ετούτη κλείνει αφήνοντας την αίσθηση ενός τέλους - οπότε μικρό το κακό.

Η εμπορική εναλλακτική της εβδομάδας είναι το Housemaid, ένα απολαυστικό throwback στα ερωτικά θρίλερ των ‘90s με τις εξωφρενικές ανατροπές, βασισμένο στο ομώνυμο best-seller της Φρίντα ΜακΦέιντεν. H Αμάντα Σέιφριντ και η Σίντνεϊ Σουίνι καταλαβαίνουν απολύτως τις προδιαγραφές της ανάθεσης και στέκονται στο (camp) ύψος των περιστάσεων, ο Μπράντον Σκλέναρ είναι για ακόμα μια φορά μια σκάλα πιο κάτω, αλλά το σώζει λόγω γοητευτικής φυσιογνωμίας.

Η arthouse επιλογή της εβδομάδας είναι το The Things you Kill, η επίσημη πρόταση του Καναδά για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, που δεν κατάφερε τελικά να μπει στην shortlist – ήταν σκληρός ο ανταγωνισμός. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, που παίρνει αρκετά δημιουργικά ρίσκα και θα καταφέρει να αιφνιδιάσει όποιον συγχρονιστεί με τον ρυθμό της και τον τρόπο της.

Τέλος, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα προστίθεται μια ακόμα επιλογή για το οικογενειακό κοινό, το Mouse Hunt for Christmas.