Τζέιμι Λι Κέρτις: «Πάντα ένιωθα σαν outsider» -Η έκπληξή της όταν έμαθε ότι είναι πρώτη φορά υποψήφια για Όσκαρ

Η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι φέτος υποψήφια για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες που βρίσκεται στην βιομηχανία του κινηματογράφου για βραβείο Όσκαρ.

Η 64χρονη προτάθηκε την Τρίτη για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Everything Everywhere All at Once» και η αντίδρασή της, την οποία απαθανάτισε μία φίλη της καθώς εκείνη παρακολουθούσε την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, αντικατοπτρίζει τέλεια την ανεκτίμητη στιγμή.

«Έτσι μοιάζει μία έκπληξη», έγραψε η ίδια αναρτώντας το στιγμιότυπο στο Instagram, παραθέτοντας πόσο σοκαρισμένη ήταν με τα νέα. Επόμενη κίνηση είναι μία αγκαλιά με τον σύζυγό της, Κρίστοφερ Γκεστ.

Όπως είπε η ίδια οι φωτογραφίες δεν ήταν προγραμματισμένες, αλλά «μία από τις πιο παλιές αγαπημένες μου φίλες», η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτης Ντέμπι Οπενχάιμερ, της έστειλε μήνυμα εκείνο το πρωί και της ζήτησε να παρακολουθήσουν μαζί την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

«Δεν συνειδητοποίησα καν ότι τράβηξε τις φωτογραφίες », είπε η Τζέιμι Λι. «Έτσι μοιάζει μία έκπληξη» έγραψε με κεφαλαία γράμματα στην ανάρτησή της.

«Μία από τις παλαιότερες αγαπημένες μου φίλες, @debopp μου έστιειλε μήνυμα στις 5:15 ότι ήταν μπροστά από το σπίτι μου και αν ήθελα να παρακολουθήσουμε μαζί την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων. Η Ντέμπι Όπενχάιμερ κέρδισε Όσκαρ για το πανέμορφο ντοκιμαντέρ που έκανε για την ιστορία της μητέρας της στο «Into The Arms Of Strangers: Stories of the Kindertransport».

»Ήταν εκεί στο μαύρο σκοτάδι, παγωμένη, κρύα σε ένα πάρκο. Μπήκε και κάθισε μαζί μου όπως και εγώ είχα καθίσει δίπλα της την ημέρα που πήγαινε προς την τελετή των Όσκαρ, τη χρονιά που κέρδισε. Πιαστήκαμε χέρι χέρι. Δεν κατάλαβα καν ότι τράβηξε τις φωτογραφίες.

»Η πρώτη είναι η στιγμή που άκουσα το όνομά μου, και μετά η συγκίνηση της φίλης μου, της Στέφανι και οι υπόλοιπες υποψηφιότητες και μετά το καλύτερο από όλα, μια αγαπημένη αγκαλιά για τον άντρα μου. Χωρίς φίλτρα. Καμία παραποίηση. Μόνο η αλήθεια μιας στιγμής χαράς. Απαθανατίστηκε από μία φίλη. Ε, @everythingeverywheremovie φτάσαμε στις 11 (υποψηφιότητες)!».

Σε μία άλλη ανάρτηση, η Τζέιμι Λι Κέρτις γνωστή για τις ερμηνείες της στις ταινίες Halloween και «Ένα Ψάρι που το έλεγαν Γουάντα», μεταξύ άλλων είπε ότι «ποτέ, ούτε στα πιο τρελά της όνειρα» δεν θεωρούσε ότι θα ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

«Πάντα ένιωθα σαν outsider που κοιτάζει μέσα (στα Όσκαρ) και όμως πάντα τόσο ευγνώμων για όλες τις ευκαιρίες που είχα», έγραψε η Τζέιμι Λι Κέρτις.

Αποκάλεσε δε την υποψηφιότητα ως «το αποκορύφωμα της επαγγελματικής μου ζωής» και επαίνεσε το «ταλαντούχο, ετερόκλητο συνεργείο καλλιτεχνών» στην ταινία περιπέτειας/επιστημονικής φαντασίας, η οποία έλαβε 11 συνολικά υποψηφιότητες.

«Αφού αυτή είναι μια ταινία για μια οικογένεια μεταναστών και τους αγώνες της στη ζωή, αμέσως σκέφτομαι τους γονείς μου, παιδιά μεταναστών από την Ουγγαρία και τη Δανία, των οποίων οι οικογένειες ήρθαν εδώ και θυσιάστηκαν για τα παιδιά τους για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

»Μπορώ μόνο να φανταστώ πώς θα ήταν για εκείνους και τους γονείς τους αν άκουγαν ότι η κόρη/η εγγονή τους είναι υποψήφια σήμερα για Όσκαρ.» έγραψε σε άλλη ανάρτησή της.

Η indie blockbuster ταινία είναι μεταξύ άλλων υποψήφια για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία (Dan Kwan και Daniel Scheinert), Α' Γυναικείου Ρόλου (Michelle Yeoh) και Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου (Ke Huy Quan).

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή των Όσκαρ θα προβληθεί από το ABC την Κυριακή 12 Μαρτίου.