Τζεφ Κουνς: Μόνιμα στην Ύδρα θα παραμείνει ο Απόλλωνας του διάσημου καλλιτέχνη

Το Apollo Wind Spinner, το έργο του Τζεφ Κουνς στα Σφαγεία της Ύδρας θα παραμείνει μόνιμα στη θέση του με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της δωρεάς του Δάκη και της Λιέττας Ιωάννου προς τον Δήμο της Ύδρας, ένα ομόθυμο αίτημα του Δήμου και των κατοίκων του νησιού να μην απομακρυνθεί το έργο, αλλά να παραμείνει μόνιμα στο νησί.

Το Apollo Wind Spinner, ένας ανακλαστικός ανεμοστροφέας πλάτους 9,1 μέτρων από μπρούντζο και χαλκό, τοποθετημένος στην κορυφή του μικρού κτιρίου των Σφαγείων, που περιστρέφεται με διπλή ταυτόχρονη κίνηση γύρω από τον εαυτό του, χάρη στην πνοή του ανέμου, υποδέχεται όσους φτάνουν στο λιμάνι της Ύδρας με το πρόσωπο του θεού του ήλιου και της μουσικής να μαγνητίζει το βλέμμα.

Ήταν το πιο εντυπωσιακό έργο του Τζεφ Κουνς στην έκθεση «Jeff Koons: Apollo» στο χώρο των Σφαγείων της Ύδρας, που από το 2009 το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ έχει μετατρέψει σε project space. Κάθε καλοκαίρι το ίδρυμα φιλοξενεί µια έκθεση σύγχρονης τέχνης που σχεδιάζεται από έναν καλλιτέχνη (ή µια ομάδα καλλιτεχνών), µε γνώμονα τον ιδιαίτερο αυτό χώρο.

Το Apollo Wind Spinner ήταν μέρος της ατομικής έκθεσης του Τζεφ Κουνς που παρουσίαστηκε το καλοκαίρι του 2022, μια εγκατάσταση νέων γλυπτών μαζί με readymade αντικείμενα που είχε επιλέξει ο καλλιτέχνης για να εμπλέξει τον θεατή σε έναν μεταφυσικό διάλογο μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου.

Ο 67χρονος πιο ακριβοπληρωμένος και αμφιλεγόμενος εν ζωή καλλιτέχνης ήταν υπεύθυνος για ένα πολυσυζητημένο καλλιτεχνικό γεγονός του περσινού καλοκαιριού, στο μέρος που το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ έχει μετατρέψει εδώ και πολλά χρόνια σε πολιτιστικό τοπόσημο, έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν έργα σημαντικών καλλιτεχνών με παγκόσμια λάμψη και επιρροή όπως οι Μάθιου Μπαρνεϊ και Ελίζαμπεθ Πέιτον, Μαουρίτσιο Κατελάν, Ουρς Φίσερ, Κάρα Γουόκερ, Κίκι Σμιθ κ.ά.

Ο Τζεφ Κουνς έγινε γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως μέλος μιας γενιάς καλλιτεχνών που εξερευνούσε το νόημα της τέχνης και του θεάματος σε μια εποχή κορεσμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Τζεφ Κουνς έγινε γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως μέλος μιας γενιάς καλλιτεχνών που εξερευνούσε το νόημα της τέχνης και του θεάματος σε μια εποχή κορεσμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Με τη δηλωμένη καλλιτεχνική του πρόθεση να «επικοινωνήσει με τις μάζες», κάνει χρήση εννοιολογικών κατασκευών, δημιουργώντας πολυτελείς εικόνες και περίτεχνα ταμπλό, τα οποία, κάτω από το σαγηνευτικό τους εξωτερικό, εμπλέκουν τον θεατή σε έναν μεταφυσικό διάλογο με την πολιτιστική ιστορία.

Γεννημένος στο Γιορκ της Πενσυλβάνια το 1955, σπούδασε στο School of the Art Institute of Chicago και στο Maryland Institute College of Art στη Βαλτιμόρη, λαμβάνοντας πτυχίο BFA από το τελευταίο το 1976. Από την πρώτη του ατομική έκθεση το 1980, το έργο του έχει εξελιχθεί από μικρής κλίμακας συναρμολογήσεις από παιχνίδια και αντικείμενα που βρέθηκαν πεταμένα μέχρι τα εμβληματικά πλέον μνημειακά έργα του, μεταξύ των οποίων τα τεράστια ζώα-μπαλόνια και τα ανθισμένα γλυπτά, όπως το Puppy (1992), το οποίο είναι μόνιμα εγκατεστημένο στο Μουσείο Guggenheim του Μπιλμπάο.

Ο Κουνς εφιστά την προσοχή στη συνέχεια των εικόνων, καθώς αυτές περνούν μέσα στον χρόνο, συνδυάζοντας ιστορικές αναφορές στην τέχνη με εικόνες και αντικείμενα της καθημερινότητας, από κοινά προϊόντα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι σύμβολα σεξουαλικότητας και υπέρβασης.