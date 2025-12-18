Tyga στο ΟΑΚΑ και άλλες 18 εκδηλώσεις που αξίζουν

ΘΕΑΤΡΟ

Ηλέκτρα εντός

Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου, έπειτα από την άκρως επιτυχημένη παρουσίασή της στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, προσαρμόζεται για το κλειστό θέατρο και ανεβαίνει με τη μοναδική Λουκία Μιχαλοπούλου στον ομώνυμο ρόλο και πλαισιωμένη από έναν ανανεωμένο θίασο. Οι προκλήσεις και οι δυνατότητες του τραγικού είδους σε κλειστό θέατρο αποτελούν το πεδίο έρευνας του Δημήτρη Τάρλοου με όχημα ένα έργο που αποκτά ανατριχιαστική επικαιρότητα σε έναν κόσμο που μαστίζεται από ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, σε μια εποχή όπου η βία και η εκδίκηση παρουσιάζονται συχνά ως «αναγκαίο κακό».

19/12-1/2/2026, θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλατ. Βικτωρίας, Παρ.: 21:00, Σάβ.: 21:15, Κυρ.: 17:00, είσοδος: 12-25 ευρώ

Πράσινο Κονσομέ

Φωτ.: Γιώργος Νούνεσης

Μια πανκ τελετή μύησης. Φτύνει, φλερτάρει, στάζει αίμα. Πράσινο Κονσομέ. Ένας ζωμός που σάπισε, ένας ζωντανός καθρέφτης – σκοτεινός, διεστραμμένος, γελοίος. Οι κραυγές μπλέκονται με το φλερτ, τα γέλια ξινίζουν, η αποστροφή μπερδεύεται με την έλξη, η αηδία με την απόλαυση. Το θέατρο γίνεται παραλήρημα στο χείλος της κατάρρευσης: άγριο, ακατάστατο, ζωντανό. Σέρνεται με κατσαρίδες, γελάει μέχρι να πονέσεις, σου προσφέρει απολαυστικά την ανησυχία. Το Πράσινο Κονσομέ ανακατεύει σωματικό θέατρο, κλόουν, horror theatre και κουκλοθέατρο και τελικά, τα γκρεμίζει όλα.

18/12-10/3/2026, 21:00, Τζάμια Κρύσταλλα, Αγίου Όρους 10, Αθήνα, είσοδος: 8-12 ευρώ

Γέρμα

Φωτ.: Ρούλα Ρέβη

Τριάντα τρία χρόνια μετά το ανέβασμα του έργου από τον Μίμη Κουγιουμτζή, η ηρωίδα του Λόρκα ζωντανεύει ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης, με νέα σκηνοθετική ματιά της Μαρίας Πρωτόπαππα. Η Γέρμα –ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου– πραγματεύεται την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας, την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας, παραμένοντας συγκλονιστικά επίκαιρη.

19/12-28/2/2026, θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, Παρ.-Κυρ.: 21:00, είσοδος: 7-20 ευρώ

Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα

Ο Αλαντίν, ο αγαπημένος μας παραμυθένιος ήρωας, ντύνεται με χριστουγεννιάτικη λάμψη και ζεστασιά και μας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας.

Ο Αλαντίν, ο αγαπημένος μας παραμυθένιος ήρωας, ντύνεται με χριστουγεννιάτικη λάμψη και ζεστασιά και μας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας. Ένα αγόρι που έχει χάσει την πίστη του στις γιορτές, αναζητώντας ένα σημάδι από τον ουρανό, παρασύρεται σε μια απίθανη περιπέτεια όπου τα ταξίδια γίνονται μαθήματα και οι ευχές αποκτούν ξανά αξία. Με τη βοήθεια ενός (καθόλου τυχαίου) αστεριού και τη δύναμη της φιλίας για οδηγό, ο ήρωας ανακαλύπτει πως η πραγματική μαγεία κρύβεται στις καρδιές όσων τολμούν να ονειρευτούν.

20/12-11/1/2026, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος: 14-50 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τα Παράδοξα

Χρύσανθος Σωτηρόπουλος, Κατοπτρικός εφιάλτης (2025) μικτή τεχνική σε χαρτί, 55x38 εκ.

Μια ομαδική έκθεση με απεικονίσεις που παρουσιάζουν το αλλόκοτο και το ανεξήγητο και που έχουν επικυρώσει, διαμέσου των αιώνων, το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα του καλλιτέχνη να εξασκεί την οραματική του φαντασία χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση. Συμμετέχουν οι: Μιχάλης Αρφαράς, Τάκης Γερμενής, Νικόλας Λαζαρίδης, Χάρης Μπασκόζος, Δημήτρης Πανταζής, Μιχαήλ Παρλαμάς, Μιλτιάδης Πεταλάς, Ορέστης Συμβουλίδης, Χρύσανθος Σωτηρόπουλος.

Έως 31/1/2026, Γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Κολωνάκι, Δευτ.-Παρ.: 11:30-15:00 και 17:30-20:30, Σάβ.: 11:30-15:00

Merry and Red

Έργο της Ειρήνης Κανά.

Στη νέα χριστουγεννιάτικη έκθεση, οι συνεργάτες της Γκαλερί Σκουφά συναντιούνται κάτω από το πιο λαμπερό και εμβληματικό χρώμα της εποχής: το κόκκινο. Ένα χρώμα που εδώ και αιώνες συνδέεται με τη χαρά, την προσμονή και τα δώρα. Το κόκκινο μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή μιας εικαστικής αφήγησης που εξελίσσεται μέσα από ποικίλες προσεγγίσεις και τεχνοτροπίες.

18/12-10/1/2026, Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ. & Τετ.: 10:00-16:00, Τρ. & Πέμ.: 10:00-21:00, Παρ.: 10:00-20:00, Σάβ.: 10:30-16:00

L’Infini terrible

Χρήστος Οικονόμου, Το Πνεύμα των Νέων Κόσμων (2025) μελάνη και παστέλ σε χαρτί, 24,5 × 16,5 εκ.

Γεννημένος στον Πειραιά το 1998, ο Χρήστος Οικονόμου αποτελεί μία από τις πλέον διακριτές και διαμορφωτικές μορφές της νεότερης γενιάς Ελλήνων καλλιτεχνών κάτω των 30 ετών. Η ζωγραφική του εργασία, κυρίως μελάνη και παστέλ σε χαρτί, είναι συνεκτική, εστιάζοντας στο ανθρώπινο σώμα ως πεδίο εγγραφής ψυχικών και σωματικών εντάσεων.

18/12-13/1/2026, Roma Gallery, Ρώμα 5, Αθήνα, Τρ., Πέμ.-Παρ.: 11:00-20:00, Τετ., Σάβ.: 11:00-16:00

Έκθεση έργων χαρακτικής της Λέσχης Χαρακτών

Η Λέσχη Χαρακτών παρουσιάζει έργα πρόσφατης παραγωγής και μια επιλογή παλαιότερων.

Η Λέσχη Χαρακτών παρουσιάζει έργα πρόσφατης παραγωγής και μια επιλογή παλαιότερων, ενώ παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες και ρούχα τυπωμένα στο χέρι. Ξεχωριστή θέση στην έκθεση κατέχει η παρουσίαση των νέων συλλογικών έργων της Λέσχης, με ιδιαίτερη αναφορά στο πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων Nightmare in Kypseli. Ένα εγχείρημα που δημιουργήθηκε συνεργατικά από τα μέλη της ομάδας, συνδυάζοντας την τέχνη της χαρακτικής με τη φαντασία, την αφήγηση και το παιχνίδι, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα στην εξερεύνηση της συλλογικής δημιουργίας και της αλληλεπίδρασης με το κοινό.

20-23/12, 14:00- 21:00, Heterotopians, Ιφιγενείας 63, Καλλιθέα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Tyga

Ο Tyga, ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της διεθνούς hip-hop σκηνής, επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις πιο θεαματικές συναυλίες της χρονιάς, καθώς ο Tyga, ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της διεθνούς hip-hop σκηνής, επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Light, ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της ελληνικής rap σκηνής, σε ένα full performance με special guests από τη νέα γενιά της εγχώριας urban μουσικής.

27/12, 20:00, Telekom Center Athens (Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ), Αθήνα, είσοδος: από 30 ευρώ

The Siege of Athens - 1st Greek Dungeon Synth Festival

Το πρώτο ελληνικό Dungeon Synth Festival είναι γεγονός. Θα εμφανιστούν τα γκρουπ Amn, Anglachel, Budrum, Varvitos, Ξόρκι. Το μουσικό είδος dungeon synth γεννήθηκε στις παρυφές της black metal σκηνής της δεκαετίας του ’90, ως ένα παράπλευρο αλλά αυτόνομο ρεύμα που αξιοποιεί συνθεσάιζερ για να δημιουργήσει ατμοσφαιρικά και εσωστρεφή ηχοτοπία. Αντλεί έμπνευση από τον σκοτεινό ρομαντισμό, τα μεσαιωνικά κάστρα, τις επικές fantasy αφηγήσεις και την αίσθηση ενός κόσμου χαμένου στον χρόνο.

19/12, 19:00, KET, Κύπρου 91, Κυψέλη, είσοδος: 10 ευρώ

1st Underflow Improv Fest

Ένα νέο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής από το Underflow Record Store & Art Gallery, που θα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, με τέσσερα διαφορετικά ημίωρα σετ μοιρασμένα ανάμεσα στον χώρο του δισκοπωλείου και τον συναυλιακό χώρο του υπογείου, φέρνει κοντά καλλιτέχνες που κινούνται στον χώρο του αυτοσχεδιασμού. Κάθε σετ ανοίγει διαφορετικές ηχητικές δυνατότητες και προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει τη διαδικασία της δημιουργίας σε πραγματικό χρόνο.

18/12, 21:00, Underflow Record Store & Art Gallery, Καλλιρρόης 39, είσοδος: 15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Kontakthof

Φωτ.: Karol Jarek

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Pina Bausch, το «Kontakthof», παρουσιάζεται σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, 37 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του στην Ελλάδα, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988, από το Tanztheater Wuppertal. Μια ξεχωριστή σκηνική αναβίωση με έναν εξ ολοκλήρου ελληνικό θίασο. Η σκηνική αυτή αναβίωση τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των Josephine Ann Endicott, μέλους της αρχικής διανομής του 1978 και επί χρόνια βοηθού της Pina, και του Δάφνι Κόκκινου, μέλους του Tanztheater Wuppertal και βοηθού της Pina από το 1993, σε συνεργασία με την Anne Martin –επίσης μέλος της αρχικής διανομής– και τον Scott Jennings, διευθυντές προβών του Foundation.

18/12-8/2/2026, Εθνικό Θέατρο-Κεντρική Σκηνή, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια, Τετ., Kυρ.: 17:00, Παρ.-Σάβ.: 20:00, είσοδος: 10-25 ευρώ

Ζιζέλ

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια νέα παραγωγή της Ζιζέλ, ενός από τα διασημότερα μπαλέτα του ρομαντισμού, με τη γοητευτική μουσική του Αντόλφ Αντάμ.

Η ιστορία της χωριατοπούλας Ζιζέλ για τον κόμη Άλμπρεχτ, που της παρουσιάζεται ως απλός χωρικός. Μια νέα παραγωγή μπαλέτου με μουσική του Αντόλφ Αντάμ και προσθήκες των Φρίντριχ Μπουργκμύλλερ και Μπορίς Ασάφιεφ. Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια νέα παραγωγή της Ζιζέλ, ενός από τα διασημότερα μπαλέτα του ρομαντισμού, με τη γοητευτική μουσική του Αντόλφ Αντάμ. Την κλασική χορογραφία του Πετιπά αναβιώνουν οι διακεκριμένες χορογράφοι Βερόνικα Βιγιάρ και Ελένα Ιγκλέσιας. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει o Ζοζέ Σαλαζάρ.

19/12-3/1/2026, Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-80 ευρώ

Ξεκίνα από την Αρχή και συνέχισε μέχρι Να φτάσεις στο Τέλος

Φωτ.: Χριστίνα Γεωργιάδου

Η ομάδα επιχειρεί μια σκηνική παρουσίαση της περιπέτειας της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων. Το 1865 κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση ένα βιβλίο παιδικής και φανταστικής λογοτεχνίας του Βρετανού συγγραφέα και μαθηματικού Τσαρλς Λούτγουϊτζ Ντότζσον, περισσότερο γνωστού με το ψευδώνυμο Λιούις Κάρολ. Περιέγραφε με λεπτή φαντασία και παιδικό αυθορμητισμό τις περιπέτειες ενός κοριτσιού, της Αλίκης, η οποία, μετά την πτώση της σε μια λαγότρυπα, περιπλανιέται σε έναν φανταστικό κόσμο. Το έργο αναδύθηκε σε εποχή κομβική κι έχει αφήσει έως και σήμερα το αποτύπωμά του στη συλλογική μνήμη, ως μύθος που φέρει πολύπλευρες σημασίες.

21-28/12, 21:00, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι

CLUBBING

EDEN presents MIND ENTERPRISES

Φωτ.: Joe Killington

Οι Mind Enterprises, το εκρηκτικό ηλεκτρονικό duo με ρίζες από την Ιταλία και έδρα στο Λονδίνο, αποτελούν ένα από τα πιο ξεσηκωτικά acts της σύγχρονης ευρωπαϊκής dance σκηνής. Mastermind του project είναι ο Ιταλός παραγωγός Andrea Tirone, ο οποίος παντρεύει italo-disco στοιχεία με groovy indie synths και μια δόση παιχνιδιάρικου χιούμορ, δημιουργώντας έναν ήχο με ακαταμάχητο groove και απόλυτα dance-floor χαρακτήρα.

28/12, 17:30, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, είσοδος: από 34 ευρώ

SMUT x Rene Wise x Hitam x WINDFUHR

Ο Rene Wise προσεγγίζει τη μουσική σύνθεση και το DJing ως μία ενιαία, αδιαχώριστη έννοια.

Τριπλό bill με τον Rene Wise που προσεγγίζει τη μουσική σύνθεση και το DJing ως μία ενιαία, αδιαχώριστη έννοια, όπου η σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια συναντά ένα ισχυρό όραμα αφήγησης μέσω του ήχου. Στο ίδιο πνεύμα, ο Hitam, καλλιτέχνης με έδρα το Άμστερνταμ, εξερευνά τα πεδία του deep techno και των leftfield επιρροών, συγχωνεύοντας οργανικά και αρχαϊκά στοιχεία σε υπνωτιστικά, πλούσια σε υφή ηχοτοπία. Μαζί τους ο WINDFUHR.

20/12, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα, είσοδος: 25 ευρώ

TROPICAL | WAREHOUSE PROJECT Pt. III

Μετά από δύο sold-out διοργανώσεις, το Warehouse Project επιστρέφει για το τρίτο του κεφάλαιο – ακόμη μεγαλύτερο, πιο ατμοσφαιρικό, με καθαρή rave ενέργεια. Μεταμορφώνει για άλλη μια φορά έναν εμβληματικό βιομηχανικό χώρο σε μια μοναδική εμπειρία ηλεκτρονικής μουσικής. Περιμένετε ένα underground εμπνευσμένο σκηνικό και φωτιστική παραγωγή και, όπως πάντα, την ενέργεια της κοινότητας του Tropical που κάνει κάθε event πραγματικά ξεχωριστό.

27/12, 22:00, Soul Garage, 13ο χλμ. Εθνικής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Μεταμόρφωση, είσοδος: από 16 ευρώ

Blend New Year’s Eve w/ Chris Liebing

Φωτ.: Edith Bergfors

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς ανήκει στον Chris Liebing! Το Oddity Club μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο techno dancefloor με το support των Mikee & Manolaco.

31/12, 23:59, ODDITY Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

Βlend & For303 X-Mas Special

Αυτά τα Χριστούγεννα, οι Blend και For303 ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα τον PAWSA. Ο συνιδρυτής των Solid Grooves εμφανίζεται αποκλειστικά με εορταστικό house set. Μαζί του ο Liva K, στο τελευταίο του αθηναϊκό show για το 2025, με groove, ενέργεια και ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο vibe.

20/12, 22:00, Universe Multivenue, Λεωφόρος Κηφισού 87, είσοδος: από 38 ευρώ

Mahmut Orhan

Ο Mahmut Orhan επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου για ένα εκρηκτικό live.

Ο Mahmut Orhan επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου για ένα εκρηκτικό live. Με τον μοναδικό του ήχο που συνδυάζει deep house, indie dance και ethnic στοιχεία, υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά και το πιο δυνατό κλείσιμο της χρονιάς.

27/12, 21:00, Γήπεδο Tae Kwon Do, Παλαιό Φάληρο, είσοδος: από 48 ευρώ