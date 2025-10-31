Two Lanes από το Βερολίνο στην Αθήνα και άλλα 12 events που αξίζουν αυτή την εβδομάδα

ΘΕΑΤΡΟ

Το Τεστ

Ο Χρήστος Σουγάρης επιστρέφει με μια σκηνοθετική ματιά που προσεγγίζει το έργο όχι ως ηθικό δίλημμα, αλλά ως ένα τοπίο όπου οι έννοιες της αγάπης, της εμπιστοσύνης, της επιθυμίας και της προδοσίας συγκρούονται, γεννώντας άλλοτε χιούμορ και άλλοτε επώδυνες σιωπές. Μια θεατρική εμπειρία που ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και κορυφώνεται σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας «θέλω».

1-30/11, Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι, Τετ.-Πέμ.: 21:00, Σάβ.-Κυρ.: 18:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Μάστερ και Μαργαρίτα

Φωτ.: Γιάννης Μαργκετουσάκης

Μια σουρεαλιστική ιστορία όπου ο ίδιος ο Διάβολος κάνει την εμφάνισή του για να γιατρέψει την έλλειψη πίστης, να ισορροπήσει εκ νέου το λογικό με το παράλογο, το εφικτό με το αδύνατο και εντέλει να περιγελάσει την εμπιστοσύνη του ανθρώπινου είδους, σε αυτό που αυθαίρετα νομοθετεί ως πραγματικότητα.

31/10-2/11, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Η Κατσαρίδα Κ.

Φωτ.: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Ο Μάριος Ιορδάνου σκηνοθετεί τη Σοφία Καζαντζιάν σε ένα διαφορετικό υπαρξιακό θρίλερ, σε μια άκρως καφκική κωμωδία, σε έναν ανατρεπτικό μονόλογο όπου μια ηθοποιός περνάει μέσα από όλους τους ρόλους της ζωής και του έργου του Φραντς Κάφκα.

1/11/2025-29/3/2026, θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 15 (μετρό Μεταξουργείο), Σάβ.: 21:00, Κυρ.: 19:00, είσοδος: 12-14 ευρώ

Ο μαύρος μοναχός

Φωτ.: Ιωάννης Σιμώνης

Ένα από τα πιο μυστηριώδη και αινιγματικά έργα του Άντον Τσέχοφ ζωντανεύει σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, τη λογική και την παραφροσύνη. Με ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, δυνατές ερμηνείες και έντονη οπτικοακουστική εμπειρία, η παράσταση αναδεικνύει τον διαχρονικό στοχασμό του Τσέχοφ πάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Η παράσταση εμπνέεται από τη μυστηριακή ρωσική κοινωνία στα τέλη του 19ου αιώνα, με κινηματογραφική αισθητική και μουσική που εντείνει την υποβλητική ατμόσφαιρα.

2/11-29/3/2026, Σκηνή Μπρεχτ - 2510, 3ης Σεπτεμβρίου 38, 18:15, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Απόηχοι πολέμου: Μάλερ & Κόρνγκολντ

Ο νέος αρχιμουσικός Τζον Γουόρνερ. Φωτ.: Benjamin Ealovega

Ο νέος αρχιμουσικός Τζον Γουόρνερ, ανερχόμενο αστέρι της βρετανικής μουσικής σκηνής, στο ντεμπούτο του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει δύο έργα σπουδαίων Αυστριακών συνθετών, των Μάλερ και Κόρνγκολντ, που αν και τους χωρίζουν πάνω από τέσσερις δεκαετίες, έχουν πολλά και ουσιώδη κοινά, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου μουσικού «νομίσματος». Εσωστρεφής και ψυχαναλυτικός ο πρώτος, εξωστρεφής και «επιθετικά» σαγηνευτικός ο δεύτερος, μοιράζονται μια κοινή υπερ-ρομαντική γλώσσα, αισθησιακή, τρυφηλή, απολαυστική σε κάθε πτυχή της.

31/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 20:30

Mozart Concerti: Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Φωτ.: Ακριβιάδης

Η απαράμιλλη δεξιοτεχνία των μουσικών της Καμεράτας, σε σύμπραξη με διακεκριμένους Έλληνες σολίστ, δίνει πνοή σε μια συναυλία αφιερωμένη στη λάμψη και τη φρεσκάδα των κοντσέρτων του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Έγχορδα, φλάουτο τραβέρσο και φαγκότο της κλασικής περιόδου, άρπα του 1802 και δύο φορτεπιάνο αντίγραφα του περίφημου κατασκευαστή Άντον Βάλτερ –του είδους που ο ίδιος ο Μότσαρτ χρησιμοποιούσε– αποτελούν τη βάση ενός προγράμματος που τιμά την ιστορική ακρίβεια και τη μουσική αλήθεια. Υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Πέτρου.

2/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 20:30

ΜΟΥΣΙΚΗ

Actress & Suzanne Ciani present Concrète Waves

H θρυλική πρωτοπόρος Αμερικανίδα συνθέτης και sound designer Suzanne Ciani.

Στο πλαίσιο του St Paul’s Sessions, o Βρετανός αινιγματικός ηλεκτρονικός συνθέτης και παραγωγός Actress και η θρυλική πρωτοπόρος Αμερικανίδα συνθέτης και sound designer Suzanne Ciani παρουσιάζουν το νέο τους πρότζεκτ με τίτλο Concrète Waves σε quadraphonic ήχο. Το Concrète Waves είναι μια αντισυμβατική τετραφωνική performance, όπου η industrial εσωστρέφεια του Actress τέμνεται με τις αναλογικές, οργανικές εκφράσεις της Ciani μέσω του Buchla modular συστήματος. Η performance εκτυλίσσεται ως ένας ηλεκτρονικός διάλογος μεταξύ δύο ριζικά διαφορετικών αλλά εξίσου ανένταχτων μουσικών κοσμοθεωριών.

29/10, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 21:00, είσοδος: 27-45 ευρώ

THE EX (NL)

Με πάνω από τέσσερις δεκαετίες αδιάκοπης πορείας, οι The Ex επιστρέφουν στην Ελλάδα και υπόσχονται ωμή ενέργεια, ένταση και αγνό πανκ ροκ. Ξεκινώντας από την underground σκηνή της Ολλανδίας στα τέλη των ’70s, οι The Ex εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιδραστικά και ασυμβίβαστα συγκροτήματα της ευρωπαϊκής πανκ σκηνής. Με έναν ήχο που διαρκώς μεταμορφώνεται, συνδυάζoυν μια τεράστια ηχητική παλέτα με τρόπο μοναδικό, παραμένοντας πάντα πολιτικά αιχμηροί και δημιουργικά ασυγκράτητοι.

2/11, Gazarte, Βουτάδων 32-34, 21:00, είσοδος: 22 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Armoire au féminin

H νέα ενότητα δουλειάς της Μαριγώς Κάσση περιστρέφεται γύρω από την έννοια της ντουλάπας, ιδωμένης ως ένα γυναικείο σύμβολο.

H νέα ενότητα δουλειάς της Μαριγώς Κάσση περιστρέφεται γύρω από την έννοια της ντουλάπας, ιδωμένης ως ένα γυναικείο σύμβολο. Αντικείμενο καθημερινό αλλά και φορέας αναμνήσεων, συναισθημάτων και μυστικών, η ντουλάπα αποκτά πολυεπίπεδες σημασίες και χρήσεις. Γύρω της αναπτύσσονται έργα μεικτής τεχνικής (χειροποίητα κερωμένα χαρτιά, ακουαρέλα, κλωστές, τυπώματα) ραμμένα και κολλημένα πάνω σε γάζα, που κρέμονται ελεύθερα στον χώρο, μαζί με ακουαρέλες στα συρτάρια και λάδια σε καμβά.

30/10-22/11, Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9α, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 12:00-20:00, Τετ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-15:00

ΠΑΡΤΙ

Dievers Party - Halloween Edition

Το πιο σκοτεινό και εκρηκτικό event του φθινοπώρου έρχεται στην Αθήνα! Το Dievers Party επιστρέφει με μια Halloween έκδοση γεμάτη σκοτάδι, ρυθμό και ατμόσφαιρα που θα σε στοιχειώσει. Φόρα τη μάσκα σου, άσε πίσω την πραγματικότητα και μπες στο πιο unreal party της Αθήνας.

1/11, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, 23:30, είσοδος: από 10 ευρώ

Romantso Halloween Edition

Το Ρομάντσο επιστρέφει με το πιο συναρπαστικό και ανατριχιαστικό Halloween party, με τους τοπικούς Poor J’Darr, Pink.wav, Fragk (Useless Co.) και Troy Violens στα decks, που θα σερβίρουν ήχους, ιδρώτα και χάος όλη τη νύχτα. Αυτή τη χρονιά, η γιορτή γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή, με τέσσερις γωνιές ηλεκτρονικής μουσικής: από βαθύ UK bass μέχρι γρήγορα club beats, funky electro και πικάντικους ρυθμούς γεμάτους κρουστά.

31/10, Romantso, Αναξαγόρα 3-5, 23:00, είσοδος ελεύθερη

Two Lanes

Αποτελούμενο από τα αδέρφια Leo και Rafa, το ντουέτο έχει καλλιεργήσει ένα πιστό κοινό από όλο τον κόσμο.

Το ηλεκτρονικό ντουέτο Τwo Lanes από το Βερολίνο συνδυάζει ακουστικές ηχογραφήσεις πιάνου με αναλογικά συνθεσάιζερ και στοιχεία minimal beat για να δημιουργήσει τον χαρακτηριστικό του ήχο. Αποτελούμενο από τα αδέρφια Leo και Rafa, το ντουέτο έχει καλλιεργήσει ένα πιστό κοινό από όλο τον κόσμο. Στην τελευταία τους κυκλοφορία συνεχίζουν να επεκτείνονται σε διάφορα είδη, που κυμαίνονται από νεοκλασική και ambient έως μελωδική techno.

31/10, Piraeus Club Academy, Πειραιώς 105, Αθήνα, 21:00, είσοδος: από 22 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Halloween Festival

Το Athens Halloween Festival έρχεται με 4 ημέρες γεμάτες μυστήριο και δράση. Θα στηθεί μια αγορά με 40 και πλέον εκθέτες για τις spooky αγορές σου. Θα υπάρχει χώρος για σκάλισμα κολοκύθας και workshops, ένα Escape Room by Mastermind, stand-up comedy και προβολές ταινιών horror. Η Κυριακή 2/11 είναι αφιερωμένη στον μάστερ του Halloween Tιμ Μπάρτον με πολλές burtonverse εκπλήξεις. Ένα φεστιβάλ γεμάτο τρόμο, μαγεία και γέλιο, ανοιχτό για όλους, μικρούς και μεγάλους λάτρεις του Halloween.

30/10-2/11, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, 12:00, είσοδος: από 5 ευρώ