Turner Prize 2025: Η Nnena Kalu έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα με μαθησιακή δυσκολία που κερδίζει το βραβείο

Μια Βρετανο-Νιγηριανή καλλιτέχνιδα που δημιουργεί εντυπωσιακές υφασμάτινες γλυπτικές εγκαταστάσεις και κυκλικά, δαιδαλώδη σχέδια κέρδισε το Turner Prize 2025, μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις στη σύγχρονη τέχνη.

Η Nnena Kalu, γεννημένη στη Γλασκώβη και καλλιτέχνιδα στο φάσμα του αυτισμού και περιορισμένη λεκτική επικοινωνία, έγινε η πρώτη δημιουργός με μαθησιακή δυσκολία που αποσπά το βραβείο, το οποίο στο παρελθόν έχουν κερδίσει ο Ντέιμιαν Χιρστ και ο Στιβ ΜακΚουίν.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Μπράντφορντ. Η Kalu ανέβηκε στη σκηνή συνοδευόμενη από δύο εκπροσώπους του ActionSpace, της οργάνωσης που στηρίζει το έργο της εδώ και 25 χρόνια. Εκ μέρους της, η υπεύθυνη ανάπτυξης καλλιτεχνών και μάνατζερ του στούντιο, Σάρλοτ Χόλινσιντ, δήλωσε ότι η Kalu «έγραψε ιστορία».

Turner Prize 2025: Τι είπε η Σάρλοτ Χόλινσιντ

«Αυτή η απίθανη γυναίκα έχει δουλέψει αδιάκοπα για δεκαετίες. Είναι υπέροχο που επιτέλους αναγνωρίζεται όπως της αξίζει», είπε χαρακτηριστικά. «Όταν ξεκίνησε το 1999, ο κόσμος της τέχνης δεν ενδιαφερόταν. Το έργο της δεν γινόταν σεβαστό, ούτε καν ορατό. Έχει αντιμετωπίσει τεράστιες διακρίσεις, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε αυτή η διάκριση να γκρεμίσει κάθε προκατάληψη».

Η Kalu άρχισε να δημιουργεί τα χαρακτηριστικά της γλυπτά πριν από περίπου 15 χρόνια. Ξεκίνησε από σπειροειδείς ή σωληνωτές κατασκευές, κουκούλια φτιαγμένα από ύφασμα, χαρτί και υλικά τυλιγμένα σε σελοφάν και ταινίες, και χτίζει επάνω τους μέσα από επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Στα έργα της χρησιμοποιεί σχοινιά, υφάσματα, ακόμη και μαγνητικές ταινίες από κασέτες VHS.

Από το 2013 δημιουργεί και τα χαρακτηριστικά κυκλικά σχέδια της, «δίνες» από γραφίτη, ακρυλικό μελάνι και παστέλ, που συχνά παρουσιάζονται σε diptych ή triptych.

Το Turner Prize την τίμησε για το έργο «Drawing 21», που παρουσιάστηκε σε ομαδική έκθεση στο Λίβερπουλ, και για τη σειρά «Hanging Sculpture 1–10», που εκτέθηκε στη Manifesta στη Βαρκελώνη.

Η κριτική επιτροπή έκανε λόγο για «τολμηρή και συναρπαστική δουλειά», για «ζωντανή μεταφορά χειρονομιακής έκφρασης σε αφαιρετικά γλυπτά» και για «δεξιοτεχνία στην κλίμακα, τη σύνθεση και το χρώμα».

Η έκθεση της Nnena Kalu / EPA

Στιγμιότυπο από την έκθεση της Nnena Kalu στα βραβεία Turner / EPA

Γιατί θεωρείται ορόσημο η βράβευση

Η Kalu είχε την πρώτη της ατομική έκθεση το 2018, αλλά μόνο τα τελευταία δύο χρόνια άρχισε να αναγνωρίζεται εμπορικά, μετά την παρουσίασή της στην Arcadia Missa στο Λονδίνο, την οποία έκτοτε εκπροσωπεί.

Η γκαλερί χαρακτήρισε τη βράβευση «στιγμή αναγνώρισης» που «θα επηρεάσει τον διάλογο και την κουλτούρα για τα επόμενα χρόνια».

Το Turner Prize, που καθιερώθηκε το 1984 και απονέμεται σε καλλιτέχνες με βάση ή καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αναδείξει ονόματα όπως ο Anish Kapoor, ο Antony Gormley, o Grayson Perry και ο Wolfgang Tillmans.

Η Kalu κερδίζει χρηματικό βραβείο 25.000 λιρών, ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι λαμβάνουν από 10.000 λίρες.

Με πληροφορίες από CNN