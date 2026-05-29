Tsoula Festival: Ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα σε εννιά μέρες

Πέρσι, ό,τι έγινε στο Tsoula Festival στο νησί της Αστυπάλαιας ήταν απλώς άπαιχτο.

Το feed μας στα social media γέμισε από στιγμιότυπα του φεστιβάλ. Έναν χρόνο μετά την επιτυχημένη, πρώτη διοργάνωση, ο Τάσος Μπιμπισίδης, η Βάλια Ζαμπάρα και η Νάνσυ Φαφούτη επιστρέφουν στο νησί με μεγαλύτερο πρόγραμμα, περισσότερες δράσεις και την ίδια ανάγκη να δημιουργήσουν μια εμπειρία που να μοιάζει περισσότερο με διακοπές παρά με ένα «κλασικό» φεστιβάλ. Οι τρεις τους γνωρίστηκαν πριν από έντεκα χρόνια, όταν εργάζονταν ως δημοσιογράφοι, και έγιναν αχώριστοι. Όπως μας εξηγούν, ακόμα και όταν οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χώρισαν, εκείνοι συνέχισαν να ψάχνουν αφορμές για να συνεργαστούν ξανά. «Με κάποιον τρόπο ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και γινόμαστε ιδιαίτερα δημιουργικοί όταν δουλεύουμε παρέα. Επίσης, γελάμε πολύ οι τρεις μας, πράγμα επίσης αποτελεσματικό».

Η ιδέα για το Tsoula Festival γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν πήγαν μαζί για διακοπές στην Αστυπάλαια. «Ήταν λες και ζήσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα σε τέσσερις μέρες», θυμούνται. Την ημέρα της επιστροφής, περιμένοντας το καράβι, ξαπλωμένοι κάτω από ένα δέντρο, πέταξαν αυθόρμητα την ιδέα: «Γιατί δεν κάνουμε ένα φεστιβάλ;». Όπως παραδέχονται, δεν πίστευαν ούτε οι ίδιοι ότι έναν χρόνο μετά θα το είχαν πράγματι οργανώσει, αφού, ως «κλασικοί millennials», είχαν αφήσει πολλές ιδέες να μείνουν απλώς στα notes του κινητού.

Το πρώτο πραγματικό «κλικ» έγινε όταν μοιράστηκαν την ιδέα με τη Μαρία Καμπούρη, που κατάγεται από την Αστυπάλαια και δραστηριοποιείται στο νησί. Εκείνη τους έφερε σε επαφή με τον δήμαρχο Νίκο Κομηνέα και τον αντιδήμαρχο Κώστα Καμπύλη. «Στην αρχή ήμασταν πολύ ψαρωμένοι», λένε. «Λέγαμε “άντε τώρα να εξηγήσουμε στους ανθρώπους μια ιδέα που μας ήρθε στα ξαφνικά”». Η ανταπόκριση όμως ήταν θετική και κάπως έτσι άρχισε να χτίζεται η διοργάνωση.

Από την αρχή, αυτό που είχαν στο μυαλό τους δεν ήταν ένα φεστιβάλ με μία σκηνή και σταθερό σημείο συνάντησης αλλά μια καλοκαιρινή εμπειρία που να απλώνεται σε όλο το νησί. «Η ιδέα ήταν να φτιάξουμε μια γιορτή που να τους χωράει όλους», εξηγούν. Γι’ αυτό και κάθε μέρα το φεστιβάλ αλλάζει location, μετακινείται, συνδυάζει συναυλίες, σινεμά, συζητήσεις και δράσεις, ώστε οι επισκέπτες να ανακαλύπτουν διαφορετικές πλευρές της Αστυπάλαιας και να αποκτούν «μια κοινή καλοκαιρινή ανάμνηση».

Το όνομα του φεστιβάλ γεννήθηκε σχεδόν τυχαία. Στο ξενοδοχείο όπου έμεναν υπήρχε μια γάτα που τη φώναζαν «Τσούλα». Λίγο αργότερα, τους χάρισαν ως καλωσόρισμα ένα παραδοσιακό φυλαχτό της Αστυπάλαιας, αντίγραφο της αυθεντικής τσούλας. «Όσες μέρες ήμασταν στο νησί, είχε γίνει το αστείο μας, λέγαμε ότι δεν μας πιάνει το “μάτι” γιατί έχουμε την τσούλα να μας φυλάει». Όταν έμαθαν πως η «τσούλα» είναι καταχωρισμένη ακόμα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ως παραδοσιακό σύμβολο του νησιού, κατάλαβαν ότι είχαν βρει και το ιδανικό όνομα για το πρότζεκτ.

Το να στηθεί ένα φεστιβάλ σε ένα απομακρυσμένο νησί αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητικό απ’ όσο είχαν φανταστεί. «Πέρσι αφελώς πιστέψαμε πως θα έβγαινε εύκολα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο τελικά, ούτε πέρσι ούτε φέτος», λένε γελώντας. Χρειάστηκε να οργανωθούν τα πάντα από την αρχή μέσα σε λίγους μήνες, σε μια συνθήκη που έμοιαζε περισσότερο με μαραθώνιο. Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη χρονιά τούς άφησε κάτι πολύ ουσιαστικό, την αίσθηση ότι «τελικά όλα είναι δυνατά». Κυρίως όμως τους έμειναν οι άνθρωποι που γνώρισαν μέσα στο φεστιβάλ, οι παρέες που δημιουργήθηκαν και συνεχίστηκαν αργότερα και στην Αθήνα.

Το feedback που πήραν ήταν ότι το Tsoula λειτουργούσε σαν μια μεγάλη παρέα. «Κάπως γινόμασταν κάθε βράδυ μια παρέα. Άγνωστοι μεταξύ μας άνθρωποι κάναμε κοινές διακοπές», λένε. Μαζί με τα θετικά σχόλια ήρθαν βέβαια και αντιδράσεις – κυρίως για το όνομα ή για την ίδια την ιδέα του φεστιβάλ. «Νευριάσαμε, στενοχωρηθήκαμε και κατανοήσαμε», παραδέχονται, εξηγώντας ότι αντιλαμβάνονται πως δεν είναι αυτονόητο να εμπιστευτεί κάποιος τρεις ανθρώπους που δεν κατάγονται από το νησί αλλά το αγάπησαν κάνοντας εκεί τις διακοπές τους.

Φέτος, πάντως, νιώθουν ότι δεν χρειάζεται πλέον να συστηθούν από την αρχή. «Όσοι έπαθαν FOMO το 2025, φέτος θα είναι εκεί και όσοι το έζησαν πέρσι, απλώς θα επιστρέψουν». Αυτό που θέλουν περισσότερο είναι να διατηρήσουν τον χαρακτήρα του φεστιβάλ «raw και χειροποίητο», αυθόρμητο και ανοιχτό, χωρίς να χαθεί η αίσθηση της ελευθερίας και της παρέας. Σημαντικό είναι επίσης και το ότι όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο.

Το φετινό πρόγραμμα απλώνεται σε οκτώ ημέρες και περιλαμβάνει συναυλίες, πανηγύρια, προβολές, talks και κινηματογραφικές βραδιές. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονται η Μαρίνα Σάττι με τις Fonέs, ο Πάνος Βλάχος, ο Κωστής Μαραβέγιας, οι Γιαγκίνηδες, ο Pan Pan και οι Papi The Dog TV, ενώ ξεχωρίζει και η βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Οικονομίδη με Q&A και προβολές των ταινιών «Σπιρτόκουτο» και «Σπασμένη Φλέβα».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7

Διασκεδάζουμε όπως οι locals: Πανηγύρι με τους Panjo Volta και τον Γλαύκο Σμαριανάκη στο βιολί



ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7

Μαρίνα Σάττι & Fonέs

Polkar

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7

Προβολές του το Cinobo στο θερινό σινεμά του νησιού

Θα προηγηθεί round table - Tsoula Talks «Λέξεις και γυναίκες που ενοχλούν» με συντονιστή τον Γιάννη Πανταζόπουλο και βασική ομιλήτρια τη συγγραφέα και ιστορικό Λένα Διβάνη

ΤΡΙΤΗ 7/7

Πάνος Βλάχος

Billie Kark

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7

Τo σινεμά του Γιάννη Οικονομίδη

Q&A με τον Γιάννη Οικονομίδη και την ηθοποιό Ιωάννα Κολλιοπούλου

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει προβολή της πρώτης και της τελευταίας του ταινίας, «Σπιρτόκουτο» και «Σπασμένη Φλέβα» αντίστοιχα

ΠΕΜΠΤΗ 9/7

Κωστής Μαραβέγιας

Υama & Aggelina

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7

Γιαγκίνηδες

Προβολές από το Cinobo στο θερινό σινεμά του νησιού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7

Pan Pan

Papi the Dog TV

KΥΡΙΑΚΗ 12/7

Η μέρα των ντόπιων

Θεατρική παράσταση, μουσικά σχήματα και παραδοσιακοί χοροί από τους μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες του νησιού.

Οι παράλληλες δράσεις, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα locations της κάθε μέρας θα ανακοινωθούν σύντομα στο tsoulafestival.gr και στο account του φεστιβάλ στο Instagram: @tsoulafestival