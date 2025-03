Τρόμος, Εγκογιάν και Ιζαμπέλ Ιπέρ από αύριο στους κινηματογράφους

Ακόμα μια εβδομάδα που οι αίθουσες φορτώνονται με μεγαλύτερο αριθμό ταινιών από όσες η αγορά μπορεί να σηκώσει – αλήθεια, εσείς πόσες από τις παρακάτω θα δείτε στη μεγάλη οθόνη;

Μπορεί ο Ατόμ Εγκογιάν να μας έδωσε τις καλύτερες ταινίες του στα ΄90s, ωστόσο το σινεμά του, με τις συνήθεις θεματικές του (προσωπικού, συλλογικού, ιστορικού) τραύματος και της πάντα διαφεύγουσας αλήθειας, παραμένει ενδιαφέρον, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε παρακολουθώντας τη νέα του δουλειά, το Seven Veils με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ.

Ένα δώρο προς τους φίλους του κινηματογραφικού τρόμου επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα, καθώς το Oddity, μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες των τελευταίων ετών, κυκλοφορεί επιτέλους στις αίθουσες. Μένοντας στο σινεμά είδους, ο Τζέισον Στέιθαμ συνεργάζεται ξανά με τον Ντέιβιντ Έιερ μετά το επονείδιστο Beekeeper στο A Working Man, που βασίζεται σε σενάριο του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Seven Veils με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ.

Καθώς το 25ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι μία, αλλά τρεις ταινίες γαλλικού ενδιαφέροντος κυκλοφορούν στις υπόλοιπες αίθουσες. Το φιλόδοξο, τρίωρο L’ Amour Ouf, που έκανε τον συνάδελφο Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο να αναφωνήσει «ουφ» κατά την προβολή του στο περασμένο φεστιβάλ Καννών, το En Fanfare, που διαθέτει αρετές crowdpleaser και θα μπορούσε να αποδειχτεί μικρή εισπρακτική έκπληξη, και το A Traveler’s Needs, που είναι νοτιοκορεατική παραγωγή μεν, αλλά έχει για πρωταγωνίστρια τη Μεγάλη Κυρία του γαλλικού σινεμά Ιζαμπέλ Ιπέρ. Σκηνοθετεί ο παραγωγικός Χονγκ Σανγκ Σου, που υπηρετεί πιστά το προσωπικό του σινεμά εδώ και χρόνια.

Στο μέτωπο του ελληνικού σινεμά, αυτή την εβδομάδα έχουμε το Λατρεία! Οι Καλτ Ελληνικές Ταινίες (μου), ακόμα ένα διασκεδαστικό ντοκιμαντέρ από τον Μελέτη Μοίρα (Diamonds in the Νight Sky, Βαβέλ: Από τη Σιωπή στην Έκρηξη), και το αυτοβιογραφικών και αυτοσαρκαστικών διαθέσεων Έχω Κάτι να Πω του Στράτου Τζίτζη, με τον Αντίνοο Αλμπάνη να υποδύεται ένα (διόλου συγκαλυμμένο) avatar του σκηνοθέτη.

Κυκλοφορούν, επίσης, το ρεβιζιονιστικό The Opera! Arias for an Eclipse, που έκοψε ανέλπιστα πολλά εισιτήρια στις δύο προβολές του στην Εθνική Λυρική Σκηνή την προηγούμενη εβδομάδα, και το Τriumph, μια κωμωδία του παραλόγου με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Μπακαλόβα.