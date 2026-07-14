Τρία γλυπτά του Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ δωρίζονται στην Tate και τις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας

Τρία σημαντικά γλυπτά του Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ δωρίζονται στη συλλογή Artist Rooms, την οποία μοιράζονται η Tate και οι Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας, και θα παρουσιαστούν από τον Σεπτέμβριο στην Tate Modern, σε δωρεάν έκθεση αφιερωμένη στον Αμερικανό καλλιτέχνη.

Τα έργα προέρχονται από τη σειρά Gluts της δεκαετίας του 1980: G-I Glut του 1986, Rasputin’s Revenge Early Winter Glut του 1987 και Mobile Cluster Glut (Neapolitan), επίσης του 1987. Η δωρεά έγινε από το Robert Rauschenberg Foundation, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας του έργου του καλλιτέχνη σε δημόσιες συλλογές.

Facebook Twitter Robert Rauschenberg, Mobile Cluster Glut (Neapolitan), 1987

Η σειρά Gluts δημιουργήθηκε από μεταλλικά αντικείμενα που ο Ράουσενμπεργκ έβρισκε, συνέλεγε και συναρμολογούσε σε επιτοίχια ανάγλυφα και ελεύθερα γλυπτά. Ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες στροφές του σε αυτό το υλικό, μετά από δεκαετίες πειραματισμών με εικόνες, αντικείμενα, μεταφορές, απορρίμματα και καθημερινά ίχνη.

Ο τίτλος της σειράς παραπέμπει στην υπερπροσφορά, στην υπερκατανάλωση και στην απληστία της εποχής. Ο ίδιος ο Ράουσενμπεργκ είχε πει ότι ζούσε σε μια εποχή «glut», σε μια εποχή κορεσμού, όπου η απληστία ήταν παντού, και ότι προσπαθούσε να την εκθέσει, να ξυπνήσει τους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια, τα έργα δεν είναι απλώς συνθέσεις από άχρηστο μέταλλο. Είναι γλυπτά φτιαγμένα από τα υλικά που μια κοινωνία πετάει αφού πρώτα τα καταναλώσει.

Η Courtney J. Martin, εκτελεστική διευθύντρια του Robert Rauschenberg Foundation, δήλωσε ότι τα τρία Gluts, φτιαγμένα από τα απομεινάρια μιας συγκεκριμένης στιγμής, μας καλούν να κοιτάξουμε κατάματα τι θεωρούμε πολύτιμο και τι απορρίπτουμε. Η ίδια τόνισε επίσης ότι η συνεργασία και η πρόθεση ήταν κεντρικές στην καλλιτεχνική πρακτική του Ράουσενμπεργκ.

Η συλλογή Artist Rooms δημιουργήθηκε το 2008, μέσα από τη δωρεά/πώληση έργων από τη συλλογή του εμπόρου τέχνης Anthony d’Offay, με τη στήριξη του National Heritage Memorial Fund, του Art Fund και των κυβερνήσεων της Σκωτίας και της Βρετανίας. Τα έργα της συλλογής δεν παρουσιάζονται μόνο στην Tate και στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας, αλλά ταξιδεύουν και σε μουσεία και οργανισμούς τέχνης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ένταξη των Gluts στη συλλογή έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή πρόκειται για έργα που μιλούν για το τι μένει πίσω από την οικονομική και υλική αφθονία. Ο Ράουσενμπεργκ, που συνήθως περιγράφεται ως καλλιτέχνης που δούλεψε στο κενό ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή, έβλεπε στα πεταμένα αντικείμενα όχι μόνο υλικό, αλλά μαρτυρία.

Facebook Twitter Robert Rauschenberg, G-I Glut, 1986

Στα Gluts, τα κατάλοιπα της κατανάλωσης γίνονται δημόσια εικόνα μιας κοινωνίας που παράγει περισσότερα από όσα ξέρει να κοιτάξει.

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Η δωρεάν παρουσίαση στην Tate Modern θα διαρκέσει από τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.

με στοιχεία από Art Newspaper