Τρεις γκαλερί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν επιβλητικό χώρο στα Εξάρχεια

Σε ένα υπέροχο ιστορικό μνημείο, στην οδό Τοσίτσα 3 στα Εξάρχεια, το Radio Athènes, η γκαλερί Ελευθερία Τσέλιου και η Hot Wheels Athens London συμπράττουν για την ενεργοποίηση ενός μοναδικού χώρου, που θα αποτελέσει μέχρι το τέλος του 2025 τη δεύτερη τοποθεσία για τις γκαλερί τους.

Λίγα βήματα από το Αρχαιολογικό και το Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας, στη γωνία των οδών Τοσίτσα και Ζαΐμη στα Εξάρχεια, το πρόσφατα ανακαινισμένο τετραώροφο κτίριο θα φιλοξενήσει τους τρεις αθηναϊκούς χώρους από τις 3 Ιουνίου έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Το κτίριο της Τοσίτσα 3 συμπυκνώνει την στορία των Εξαρχείων. Κατοικία επιφανούς στρατιωτικού στο τέλος του 19ου αιώνα, πολυκατοικία του μεσοπολέμου με προσθήκες του αρχιτέκτονα Νικόλα Νικολαΐδη, φιλοξένησε μεταπολεμικά μια σχολή κινηματογράφου και αργότερα το Παλλάδιο Ωδείο, πριν στεγάσει μια κατάληψη και τώρα επάλληλους χώρους τέχνης.

Η εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική της Τοσίτσα 3 ακολουθεί τη μετάβαση από τον ύστερο κλασικισμό στον πρώιμο μοντερνισμό, φέροντας τα ίχνη διαδοχικών επεμβάσεων και λειτουργικών προσαρμογών. Το κτίριο υπέστη σημαντικές ζημιές στις αρχές του 21ου αιώνα και οι εργασίες αποκατάστασης του διήρκησαν 3 χρόνια, υπό την επίβλεψη του αρχιτεκτονικού γραφείου Kizi Studio με τη λόγια τέχνη που αρμόζει σε ένα χαρακτηρισμένο ιστορικό μνημείο για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Οι περίτεχνες οροφογραφίες και τα διακοσμητικά στοιχεία που ήρθαν πάλι στο φως δίνουν μια ατμόσφαιρα εποχής στη νέα χρήση.

Beatrice Bonino, She is not dead but sleepeth, 2025. Θήκη μεταλλίου, τριαντάφυλλο, ταφτάς, κουτί για τράπουλες, πλαστικό. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος και Radio Athènes