Τουρκία: Τρία βυζαντινά ναυάγια αποκαλύπτουν αιώνες εμπορίου στη Μεσόγειο

Τρία ναυάγια που βρίσκονται στα βάθη των υδάτων στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Τουρκίας βοηθούν τους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν την ιστορία του βυζαντινού εμπορίου στην ανατολική Μεσόγειο.

Τα πλοία, γνωστά ως Knidos F, Knidos L και Knidos N, εντοπίστηκαν κοντά στην αρχαία λιμενική πόλη της Κνίδου. Οι ερευνητές μελέτησαν τα ναυάγια χρησιμοποιώντας τηλεκατευθυνόμενα οχήματα από το ερευνητικό σκάφος «Nautilus». Κάμερες υψηλής ανάλυσης και χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα επέτρεψαν στην ομάδα να εξετάσει τις τοποθεσίες χωρίς να τις διαταράξει.

Τα ναυάγια βρίσκονται σε βάθος μεταξύ 400 και 418 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα φορτία τους αποτελούνται κυρίως από αμφορείς.

Η ανακάλυψη των ναυαγίων στα ανοικτά της Τουρκίας

Το «Knidos F» φαίνεται να είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα βυζαντινά ναυάγια που έχουν βρεθεί στην περιοχή. Η τοποθεσία περιέχει αμφορείς, πολλοί από τους οποίους παραμένουν άθικτοι. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν ίχνη ζημιάς από τη σύγχρονη αλιεία με τράτες. Η διάταξη των αμφορέων υποδηλώνει ότι το πλοίο κατέληξε σε όρθια θέση στον βυθό μετά τη βύθισή του.

Μέρος του φορτίου παραμένει θαμμένο κάτω από στρώματα ιζημάτων. Αυτό δημιουργεί την πιθανότητα να σώζονται ακόμη τμήματα του ξύλινου σκάφους κάτω από τα ορατά κομμάτια του.

Το πλοίο μετέφερε έναν μόνο τύπο αμφορέα, γνωστό ως «Τύπος Ι του Günsenin». Αυτά τα αγγεία έχουν κοντό λαιμό, στρογγυλεμένο σώμα και ραβδωτή επιφάνεια. Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν αυτόν τον τύπο κυρίως στον 10ο έως τον 12ο αιώνα.

Σε ένα δεύτερο ναυάγιο, το «Knidos L», τουλάχιστον 116 αμφορείς παραμένουν ορατοί στον βυθό. Οι περισσότεροι ανήκουν στην ίδια ομάδα Günsenin Τύπου Ι, αν και ένας μικρότερος αριθμός αντιπροσωπεύει μια σπανιότερη μορφή που έχει παρατηρηθεί μόνο σε λίγες βυζαντινές τοποθεσίες.

Φωτ.: Ocean Exploration Trust / Türkmenoğlu, E., & Davis, D., Heritage (2026)

Όπως και το «Knidos F», το ναυάγιο παρουσιάζει ελάχιστα ίχνη σύγχρονης παρουσίας. Το φορτίο παραμένει συγκεντρωμένο σε μια μικρή περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πλοίο έφτασε στον βυθό σε μεγάλο βαθμό άθικτο.

Το τρίτο ναυάγιο, το «Knidos N», παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Στην τοποθεσία έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 95 αμφορείς. Το φορτίο περιλαμβάνει δύο διακριτούς τύπους αμφορέων, ένας από τους οποίους δεν μοιάζει με κανέναν άλλο που έχει καταγραφεί προηγουμένως.

Ο κύριος τύπος αμφορέα χαρακτηρίζεται από σφαιρικό σώμα, επίπεδη βάση και πολύ κοντό λαιμό. Αφού συνέκριναν τα αγγεία με γνωστά βυζαντινά κεραμικά, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αγγείο χρονολογείται πιθανώς στον 13ο αιώνα.

Τα τρία ναυάγια καλύπτουν μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη βυζαντινή ιστορία.

Οι εμπορικοί δεσμοί

Τα ναυάγια Knidos F και L ανήκουν σε μια εποχή κατά την οποία το βυζαντινό θαλάσσιο εμπόριο βρισκόταν σε άνθηση. Κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα, η αυτοκρατορία ανέκτησε τον έλεγχο σημαντικών θαλάσσιων διαδρομών μετά από αιώνες συγκρούσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Το εμπόριο επεκτάθηκε μεταξύ της Κωνσταντινούπολης, του Αιγαίου, της νότιας Ανατολίας και της Αιγύπτου.

Τα φορτία και των δύο πλοίων επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι αμφορείς τύπου I του Günsenin εμφανίζονται σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από την Αίγυπτο και την ανατολική Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βόρεια Ευρώπη. Οι αρχαιολόγοι έχουν καταγράψει αυτόν τον τύπο αμφορέα σε περίπου εκατό τοποθεσίες.

Πολλοί ερευνητές συνδέουν αυτά τα αγγεία με τη μεταφορά κρασιού σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, η ιστορία φαίνεται πιο περίπλοκη. Οι διαφορές στο σχήμα, τον πηλό και τις μεθόδους κατασκευής υποδηλώνουν ότι διάφορα εργαστήρια παρήγαγαν παρόμοια δοχεία.

Φωτ.: Ocean Exploration Trust / Türkmenoğlu, E., & Davis, D., Heritage (2026)

Η ευρεία κατανομή των αμφορέων υποδηλώνει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς μέσω των βυζαντινών ναυτιλιακών δικτύων. Οι έμποροι μετέφεραν εμπορεύματα μεταξύ μεγάλων και μικρών λιμανιών, συνδέοντας απομακρυσμένες περιοχές μέσω τακτικής θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Το ναυάγιο «Knidos N» αντανακλά μια μεταγενέστερη περίοδο. Μέχρι τον 13ο αιώνα, η βυζαντινή επιρροή στο μεσογειακό εμπόριο είχε εξασθενήσει. Ναυτικές δυνάμεις όπως η Βενετία, η Γένοβα και η Πίζα διαδραμάτιζαν σημαντικότερο ρόλο στο περιφερειακό εμπόριο. Η πολιτική αστάθεια και οι μεταβαλλόμενες εμπορικές διαδρομές αναδιαμόρφωσαν την οικονομία της ανατολικής Μεσογείου.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης μια αυξανόμενη απειλή για την υποβρύχια αρχαιολογία. Προηγούμενες έρευνες εντόπισαν πολλά αρχαία ναυάγια που είχαν υποστεί ζημιές από την αλιεία με τράτες βυθού, μια μέθοδο αλιείας που σύρει βαρύ εξοπλισμό κατά μήκος του θαλάσσιου πυθμένα. Ορισμένες τοποθεσίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Τα τρία ναυάγια της Κνίδου γλίτωσαν σε μεγάλο βαθμό από αυτή την καταστροφή λόγω της θέσης τους κοντά σε απότομο υποθαλάσσιο ανάγλυφο.

Στις τοποθεσίες αυτές δεν έχουν βρεθεί άγκυρες, προσωπικά αντικείμενα ή ορατά ξύλινα τμήματα του πλοίου. Κρυμμένα κάτω από εκατοντάδες μέτρα νερού, αυτά τα ναυάγια διατηρούν στοιχεία για τις εμπορικές διαδρομές που συνέδεαν κοινότητες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο για αιώνες.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine