Τουρκία: Σπάνιο ψηφιδωτό με απεικόνιση θεού ανακαλύφθηκε σε αρχαία πόλη

Ένα ψηφιδωτό της ρωμαϊκής περιόδου που απεικονίζει τον «Νεαρό Ευρυμέδοντα», τον θεό του ποταμού που συνδέεται με την αρχαία Άσπενδο, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Τουρκία.

Η ανακάλυψη προσφέρει νέα στοιχεία σχετικά με την τέχνη των ψηφιδωτών στην ανατολή του 3ου αιώνα μ.Χ.

Η μορφή, η οποία ταυτοποιήθηκε με βάση τα εικονογραφικά της χαρακτηριστικά και παρόμοια ιστορικά παραδείγματα, συμβολίζει τον ποταμό Ευρυμέδοντα, ο οποίος τροφοδοτούσε την Άσπενδο στην αρχαιότητα.

Το ψηφιδωτό βρέθηκε στην οδό του Θεάτρου, όπου οι συνεχιζόμενες ανασκαφικές εργασίες έφεραν στο φως ένα διακοσμημένο κτίσμα που βρίσκεται μεταξύ της ανατολικής πλατείας και των ανατολικών τειχών της πόλης.

Ο θεός στο επίκεντρο του μωσαϊκού στην Τουρκία

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι δήλωσε ότι η ανακάλυψη ρίχνει φως στην τέχνη του ψηφιδωτού της ρωμαϊκής περιόδου στην Ανατολία και αποκαλύπτει τον καλλιτεχνικό πλούτο της Ασπένδου. Σημείωσε ότι η κεντρική μορφή αναπαριστά τον ποταμό Ευρυμέδοντα, ο οποίος ήταν στενά συνδεδεμένος με τη ζωή της αρχαίας πόλης.

Η σύνθεση περιλαμβάνει φύλλα καλαμιάς, έναν αμφορέα και μορφές ψαριών. Αυτά τα στοιχεία παραπέμπουν στο νερό, στη γονιμότητα και στον ζωογόνο ρόλο του ποταμού.

Facebook Twitter Φωτ.: Ministry of Culture and Tourism

Ο Ερσόι ανέφερε ότι το έργο ξεχωρίζει για τις χρωματικές μεταβάσεις που δημιουργούνται με μικρές ψηφίδες, δηλαδή μικροσκοπικές πέτρες ή κομμάτια γυαλιού που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψηφιδωτών, καθώς και για τις πλούσιες λεπτομέρειες και την υψηλής ποιότητας τεχνική του.

«Αυτή η ανακάλυψη όχι μόνο αποκαλύπτει τον καλλιτεχνικό πλούτο της Ασπένδου, αλλά παρέχει επίσης σημαντικά επιστημονικά δεδομένα για την ψηφιδωτή τέχνη της ρωμαϊκής περιόδου», δήλωσε ο Ερσόι.

Τι έγινε γνωστό για το κτίσμα

Σύμφωνα με το υπουργείο, το ψηφιδωτό εντοπίστηκε σε ένα κτίσμα διαστάσεων περίπου 6 επί 25 μέτρων. Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το κτίριο κατασκευάστηκε ως πισίνα στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.

Μέχρι στιγμής, η ανασκαφή έχει ολοκληρωθεί σε μια έκταση περίπου 6 επί 7,5 μέτρων, αλλά το ψηφιδωτό δάπεδο φαίνεται να συνεχίζεται σε τμήματα που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως.

Πιστεύεται ότι το κτίριο χωρίστηκε σε διαφορετικούς χώρους με εσωτερικούς τοίχους μετά τον σεισμό του 262 μ.Χ.

Το ψηφιδωτό δάπεδο που αποκαλύφθηκε αποτελείται από δύο κύριες επιφάνειες. Η πρώτη περιέχει γεωμετρικά διακοσμητικά μοτίβα, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την κεντρική εικονιστική σκηνή.

Στην κύρια επιφάνεια, ο Νεαρός Ευρυμέδοντας απεικονίζεται με φύλλα καλαμιάς στο κεφάλι και στο χέρι του. Παρουσιάζεται να ακουμπά σε έναν αμφορέα από τον οποίο ρέει νερό, μια οπτική έκφραση της γονιμότητας της φύσης και της δύναμης του νερού να συντηρεί τη ζωή.

Ψάρια που κολυμπούν σε αντίθετες κατευθύνσεις συμπληρώνουν τη σκηνή, προσθέτοντας κίνηση και αποτυπώνοντας τον πλούτο του υδάτινου κόσμου.

Με πληροφορίες από Türkiye Today και Ministry of Culture and Tourism

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