Τουρκία: Ψηφιδωτά, νεκροπόλεις και δρόμος 15 μέτρων ανακαλύφθηκαν στη ρωμαϊκή Κλαυδιόπολη

Στην καρδιά της Κλαυδιόπολης (Μπολού) στην Τουρκία, αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν εντυπωσιακά ίχνη της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης, η οποία κάποτε ανθούσε στο σημείο όπου σήμερα εκτείνεται ο σύγχρονος οικισμός.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα συγκαταλέγεται το Ρωμαϊκό Στάδιο της Κλαυδιόπολης, το οποίο ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Μουσείου του Μπολού το 2008 και προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, την αστική ζωή στη ρωμαϊκή εποχή της Μικράς Ασίας.

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως πλούσια συλλογή από κτήρια που χρονολογούνται κυρίως στον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ., όπως:

Ψηφιδωτά δάπεδα

Εκτεταμένες νεκροπόλεις

Ρωμαϊκός δρόμος μήκους 15 μέτρων

Ναοί, λουτρά και εκκλησίες

Ο οικισμός εξαπλωνόταν στους γύρω λόφους, ενώ οι νεκροπόλεις εντοπίστηκαν σε περιοχές όπως Τεπετζίκ και Καρακόι, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος και τη σημασία της πόλης.

Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, ένας από τους πέντε «καλούς αυτοκράτορες» της Ρώμης, επισκέφθηκε την Κλαυδιόπολη κατά τη διάρκεια των περιοδειών του στη Μικρά Ασία. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι κάτοικοι της πόλης τον τίμησαν κατασκευάζοντας το στάδιο προς τιμήν του, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως κέντρο πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

φωτ.: IHA

Κατά τις ανασκαφές του 2008 αποκαλύφθηκαν πέντε σειρές καθισμάτων και ένα τμήμα με δεκατέσσερα σκαλοπάτια, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ρωμαϊκό στάδιο. Το πιο αποκαλυπτικό εύρημα ήταν μία επιγραφή στο κιγκλίδωμα μεταξύ στίβου και θεατών: «Το στάδιο αυτό κατασκευάστηκε από τον Δομίτιο Πόντικο Λουλιανό και τα παιδιά τους κόρες του Κλαυδία Πρόκλα και Αίλιο Πλώτιο Λουλιανό... και αφιερώθηκε με δικά τους έξοδα στον Αυτοκράτορα Καίσαρα Τραϊανό Αδριανό... και στον λαό της Κλαυδιόπολης». Η επιγραφή δείχνει ότι η οικογένεια Λουλιανού χρηματοδότησε και αφιέρωσε το στάδιο στον Αδριανό και στον λαό.

φωτ.: Türkiye

Ανακαλύφθηκαν και επιγραφές σχετικές με μονομαχίες, επιβεβαιώνοντας ότι στο στάδιο διεξάγονταν αγώνες. Ένα σπάνιο λίθινο μνημείο, σε σχήμα κράνους και ασπίδας μονομάχου, διακοσμημένο με δελφίνια, αποτίει φόρο τιμής σε πεσόντες μαχητές. Άλλη επιγραφή αναφέρει: «Ο ιερέας Σεκούνδος το ανήγειρε για μονομάχους που αγωνίστηκαν ένας προς έναν». Η χρηματοδότηση των αγώνων αυτών από τον Σεκούνδο υπογραμμίζει τη σημασία της πόλης στη ρωμαϊκή παράδοση των μονομάχων.

φωτ.: IHA

Η Κλαυδιόπολη άνθησε κατά την Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Οθωμανική εποχή. Ωστόσο, η συνεχής αστική ανάπτυξη απειλεί τις αρχαίες στρώσεις της πόλης. Πολλά αρχιτεκτονικά ίχνη έχουν ήδη χαθεί, καθιστώντας το στάδιο ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα μνημεία κάτω από τη σύγχρονη πόλη.

Οι αρχαιολόγοι προειδοποιούν πως πολλά ακόμα παραμένουν θαμμένα κάτω από το σημερινό αστικό τοπίο και κινδυνεύουν με εξαφάνιση εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα διατήρησης.