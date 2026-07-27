Toy Story 5: Έγινε η ταινία της χρονιάς με τα υψηλότερα έσοδα

Το Toy Story 5,των Disney και Pixar, έφτασε τα 1,022 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς.

Η πέμπτη ταινία του αγαπημένου Francise έχει αποφέρει 448 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ και 573 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Σε σκηνοθεσία του βετεράνου της Pixar, Άντριου Στάντον, το Toy Story 5 ακολουθεί τους Γούντι (Τομ Χανκς), Μπαζ Λάιτγιαρ (Τιμ Άλεν) και Τζέσι (Τόαν Κιούζακ), καθώς η ιδιοκτήτρια Μπόνι εθίζεται σε ένα νέο παιδικό tablet που ονομάζεται Lilypad.

Toy Story 5: Με βοήθεια και από την Τέιλορ Σουίφτ

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στα μέσα Ιουνίου με ντεμπούτο ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων, διατήρησε σταθερή δυναμική στους κινηματογράφους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υποστηριζόμενη από ισχυρή διαφήμιση από στόμα σε στόμα και το soundtrack από την Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο «I Knew It, I Knew You».

Πρόκειται για την τρίτη ταινία του franchise που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τοποθετώντας την ταινία Toy Story 5 στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα έσοδα της κινηματογραφικής σειράς.

Μαζί με τα The Super Mario Galaxy Movie και Michael, είναι η τρίτη κυκλοφορία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως φέτος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

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