Tony Awards: Οι non binary ηθοποιοί J. Harrison Ghee και Alex Newell έγραψαν ιστορία

J. Harrison Ghee και Alex Newell έγραψαν ιστορία στα φετινά Tony Awards καθώς έγιναν τα πρώτα non binary άτομα, που κέρδισαν βραβεία για την υποκριτική τους στη θεατρική σκηνή.

Οι ηθοποιοί πρωταγωνιστούν ως Jerry/Daphne στο "Some Like It Hot" του Casey Nicholaw (πρώτος ρόλος σε μιούζικαλ), και ως Lulu στο "Shucked" του Jack O'Brien (πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός σε μιούζικαλ), αντίστοιχα, ερμηνείες, για τις οποίες βραβεύτηκαν στην φετινή διοργάνωση των Tony Awards.

Και στους δύο ηθοποιούς δόθηκε η επιλογή από τη διοργάνωση των Tony Awards να διαλέξουν σε ποια κατηγορία φύλου θα διαγωνιστούν και οι δύο εκλέχθηκαν να διαγωνιστούν στις ανδρικές κατηγορίες.

«Είμαι ευγνώμων που οι παραγωγοί μου το σκέφτηκαν και μου ζήτησαν πριν μου πουν ότι θα υποβάλλουν την ερμηνεία μου για τα βραβεία Tony, αναγνωρίζοντας ότι ταυτοποιούμαι με αυτόν τον τρόπο. Είπαν ότι έτσι λειτουργούν τα βραβεία Tony, και εκεί θα υποβάλλουμε την υποψηφιότητά σου. Πρέπει να απελευθερωθούμε για να δούμε τους εαυτούς μας. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους να αισθάνονται και να εκπροσωπούνται λέγοντας "Ευχαριστώ, δεν ήξερα ότι υπήρχε κάποια πιθανότητα για μένα σε αυτόν τον κόσμο».

Στις δηλώσεις τους παραλαμβάνοντας το δικό τους Tony Award είπαν πως «Η μητέρα μου με μεγάλωσε για να καταλάβω ότι τα δώρα που μου έδωσε ο Θεός δεν αφορούσαν εμένα. Να τα χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί στον κόσμο. Για κάθε τρανς, non binary, που δεν τάσσεται στα κατεστημένα φύλα, σε όποιον του είπαν ότι δεν μπορεί να είναι αυτό που θέλει, ότι δεν μπορεί να είναι ορατός, αυτό είναι για σας. Μερικοί το προτιμούν καυτό και και αυτό δεν είναι κακό» (Glee).

«Δεν είναι ένα επάγγελμα με βάση το φύλο για μένα και ήμουν ευγνώμων που μου ζητήθηκε να σκεφτώ πού ήθελα να με βλέπουν», είχαν πει σε συνέντευξή τους στο Variety.

Alex Newell/ Φωτ.: Getty Image

«Σας ευχαριστώ που με είδατε στο Μπρόντγουεϊ. Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ ως ένα queer, non binary, χοντρό, μαύρο άτομο από τη Μασαχουσέτη. Και σε όποιον πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει, θα σε κοιτάξω κατάματα και θα σου πω ό,τι μπορείς να κάνεις ότι θέλεις» ειπώθηκε από την σκηνή των Tony,

«Όλοι όσοι ασχολούνται με την υποκριτική είναι ηθοποιοί. Η υποκριτική δεν έχει φύλο».

Με πληροφορίες του Variety