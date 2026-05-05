Tony Awards 2026: Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρόουζ Μπερν ξεχωρίζουν ανάμεσα στους υποψήφιους

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ με το βραβείο Tony το 2024/Φωτ. αρχείου: EPA

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και η πρόσφατα υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν, συγκαταλέγονται μεταξύ των αστέρων που είναι υποψήφιοι στα φετινά Tony Awards, τα οποία αναδεικνύουν τα επιτεύγματα του αμερικανικού θεάτρου.

Η Λέσλι Μάνβιλ, ο Τζον Λίθγκοου και ο Λέιτον Γουίλιαμς είναι επίσης υποψήφιοι στη φετινή διοργάνωση για τις ερμηνείες τους στο Μπρόντγουεϊ κατά το τελευταίο έτος.

Δύο παραστάσεις προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες με 12 υποψηφιότητες η καθεμία: η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 «The Lost Boys» και η θεατρική διασκευή της σειράς της Apple TV «Schmigadoon!».

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιουνίου, με παρουσιάστρια την τραγουδίστρια Pink.

Ο Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στο «Every Brilliant Thing», ένα μονοπρόσωπο έργο με θέμα την κατάθλιψη, ενώ η Μπερν διακρίνεται για την ερμηνεία της στην κωμωδία του Νόελ Κάουαρντ «Fallen Angels».

Tony Awards 2026: Οι κύριοι υποψήφιοι 

Καλύτερο μιούζικαλ

  • The Lost Boys
  • Schmigadoon!
  • Titaníque
  • Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Καλύτερη παράσταση

  • The Balusters, Author: David Lindsay-Abaire
  • Giant, Author: Mark Rosenblatt
  • Liberation, Author: Bess Wohl
  • Little Bear Ridge Road, Author: Samuel D. Hunter

Καλύτερη αναβίωση θεατρικού

  • Death of a Salesman
  • Becky Shaw,
  • Every Brilliant Thing
  • Fallen Angels
  • Oedipus

Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ

  • Cats: The Jellicle Ball
  • Ragtime
  • Richard O'Brien's The Rocky Horror Show

Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Nicholas Christopher, Chess
  • Luke Evans, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
  • Joshua Henry, Ragtime
  • Sam Tutty, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
  • Brandon Uranowitz, Ragtime

Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Sara Chase, Schmigadoon!
  • Stephanie Hsu, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
  • Caissie Levy, Ragtime
  • Marla Mindelle, Titaníque
  • Christiani Pitts, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε παράσταση

  • Will Harrison, Punch
  • Nathan Lane, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • John Lithgow, Giant
  • Daniel Radcliffe, Every Brilliant Thing
  • Mark Strong, Oedipus

Βραβείου Α' Γυναικείου Ρόλου σε παράσταση

  • Rose Byrne, Fallen Angels
  • Carrie Coon, Bug
  • Susannah Flood, Liberation
  • Lesley Manville, Oedipus
  • Kelli O'Hara, Fallen Angels

Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε παράσταση

  • Betsy Aidem, Liberation
  • Marylouise Burke, The Balusters
  • Aya Cash, Giant
  • Laurie Metcalf, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • June Squibb, Marjorie Prime

Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου σε παράσταση

  • Christopher Abbott, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • Danny Burstein, Marjorie Prime
  • Brandon J. Dirden, Waiting for Godot
  • Alden Ehrenreich, Becky Shaw
  • Ruben Santiago-Hudson, August Wilson's Joe Turner's Come and Gone
  • Richard Thomas, The Balusters

Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Shoshana Bean, The Lost Boys
  • Hannah Cruz, Chess
  • Rachel Dratch, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
  • Ana Gasteyer, Schmigadoon!
  • Nichelle Lewis, Ragtime

Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Ali Louis Bourzgui, The Lost Boys
  • André De Shields, Cats: The Jellicle Ball
  • Bryce Pinkham, Chess
  • Ben Levi Ross, Ragtime
  • Layton Williams, Titaníque

Καλύτερη σκηνοθεσία παράστασης

  • Nicholas Hytner, Giant
  • Robert Icke, Oedipus
  • Kenny Leon, The Balusters
  • Joe Mantello, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • Whitney White, Liberation

Καλύτερη σκηνοθεσία μιούζικαλ

  • Michael Arden, The Lost Boys
  • Lear deBessonet, Ragtime
  • Christopher Gattelli, Schmigadoon!
  • Tim Jackson, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
  • Zhailon Levingston and Bill Rauch, Cats: The Jellicle Ball

Με πληροφορίες από BBC

