Tony Awards 2023: Οι νικητές της βραδιάς

Το Μπρόντγουεϊ γιόρτασε τιμώντας χθες τον βράδυ τους εκπροσώπους της υποκριτικής στα Tony Awards.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης των 76ων Tony Awards, μία τελετή η οποία φέτος ήταν αρκετά διαφορετική καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία των σεναριογράφων, οι νικητές έλαβαν τα βραβεία τους σε 26 κατηγορίες.

Μέχρι τη μεγάλη βραδιά των Tony Awards, προτάθηκαν συνολικά 27 νέες παραγωγές, με τη μουσική προσαρμογή του «Μερικοί το προτιμούν καυτό» να κερδίζει συνολικά 13 βραβεία.

Τα μιούζικαλ & Juliet, New York, New York και Shucked κέρδισαν από 9 βραβεία Tony και το Kimberly Akimbo, 8.

Όσον αφορά τα βραβεία υποκριτικής, οι Alex Newell και J. Harrison Ghee έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν τα πρώτα non binary άτομα που απέσπασαν Tony για τις ερμηνείες τους ενώ η Audra MacDonald συνέχισε την μοναδική πορεία της ως η ερμηνεύτρια με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Tony Awards κερδίζοντας χθες το 10ο αγαλματίδιο.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές των Tony Awards

Καλύτερο θεατρικό

Leopoldstadt

Καλύτερο Μιούζικαλ

Kimberly Akimbo

Καλύτερη αναβίωση θεατρικού έργου

Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog

Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ

Parade

Καλύτερη βιβλίο για μιούζικαλ

Kimberly Akimbo (David Lindsay-Abaire)

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική γραμμένη για το θέατρο

Kimberly Akimbo

Μουσική: Jeanine Tesori/ Στίχοι: David Lindsay-Abaire

Καλύτερη ερμηνεία σε Α' ανδρικού ρόλο

Sean Hayes, Good Night, Oscar

Καλύτερη ερμηνεία Α γυναικείου ρόλου

Jodie Comer, Prima Facie

Καλύτερη ερμηνεία Α' ανδρικού σε μιούζικαλ

J. Harrison Ghee, Some Like It Hot

Καλύτερη ερμηνεία Α' γυναικείου σε μιούζικαλ

Victoria Clark, Kimberly Akimbo

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Brandon Uranowitz, Leopoldstadt

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Miriam Silverman, The Sign in Sidney Brustein’s Window

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Alex Newell, Shucked

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Bonnie Milligan, Kimberly Akimbo

Καλύτερα σκηνικά σε θεατρικό

Tim Hatley & Andrzej Goulding, Life of Pi

Καλύτερα σκηνικά σε μιούζικαλ

Beowulf Boritt, New York, New York

Καλύτερα κοστούμια σε θεατρικό

Brigitte Reiffenstuel, Leopoldstadt

Καλύτερα κοστούμια σε μιούζικαλ

Gregg Barnes, Some Like It Hot

Καλύτεροι φωτισμοί σε θεατρικό

Tim Lutkin, Life of Pi

Καλύτεροι φωτισμοί σε μιούζικαλ

Natasha Katz, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερος ήχος σε θεατρικό

Carolyn Downing, Life of Pi

Καλύτερος ήχος σε μιούζικαλ

Nevin Steinberg, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερη σκηνοθεσία σε θεατρικό

Patrick Marber, Leopoldstadt

Καλύτερη σκηνοθεσία σε μιούζικαλ

Michael Arden, Parade

Καλύτερη χορογραφία

Casey Nicholaw, Some Like It Hot

Καλύτερη ενορχήστρωση

Charlie Rosen & Bryan Carter, Some Like It Hot.

