Το Tomorrowland πάει για πρώτη φορά στην Ασία

Το Tomorrowland, το εξαιρετικά δημοφιλές ευρωπαϊκό φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής (EDM), θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά μια πλήρους κλίμακας διοργάνωση στην Ασία, συγκεκριμένα στην Ταϊλάνδη, τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η Ταϊλάνδη επιλέχθηκε λόγω της «αυξανόμενης επιρροής της στη διεθνή σκηνή της μουσικής, της καινοτομίας και του τουρισμού που βασίζεται στις εμπειρίες», ανακοίνωσε το Tomorrowland την Τρίτη.

Το φεστιβάλ ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια από τα αδέλφια Manu και Michiel Beers από το Βέλγιο και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο εμβληματικές γιορτές της EDM παγκοσμίως. Η ετήσια διοργάνωσή του στο Βέλγιο είναι γνωστή για τις φιλόδοξες και ευρηματικές σκηνές της, καθώς και για τα ξέφρενα πάρτι που προσελκύουν φίλους της μουσικής από όλο τον κόσμο.

Οι διοργανωτές αναμένουν περισσότερους από 50.000 επισκέπτες την ημέρα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Πατάγια, από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου. Η προεγγραφή για τα εισιτήρια ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου. Το λεγόμενο «full madness pass», που καλύπτει και τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ, θα κοστίζει (400 δολάρια), ενώ το εισιτήριο μίας ημέρας θα διατίθεται προς 163 δολάρια.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα και το πρόγραμμα των καλλιτεχνών θα ανακοινωθούν σύντομα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Αν και ο όμιλος Tomorrowland έχει διοργανώσει στο παρελθόν εκδηλώσεις σε ορισμένες ασιατικές πόλεις, αυτή είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσει ένα ολόκληρο φεστιβάλ στην ήπειρο, αντίστοιχης κλίμακας με εκείνο του Βελγίου.

Η Ταϊλάνδη οριστικοποίησε συμφωνία με το Tomorrowland για τη φιλοξενία της διοργάνωσης για πέντε χρόνια και αναμένει ότι θα αποφέρει έσοδα ύψους 21 δισ. μπατ (673 εκατ. δολάρια / 497 εκατ. λίρες) σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης.

«Η επέκταση του Tomorrowland σε μια νέα ήπειρο είναι ένα ορόσημο που προσεγγίζουμε με μεγάλο σεβασμό και ενθουσιασμό… Αυτό είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης ιστορίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Tomorrowland, Bruno Vanwelsenaers.

Τα τελευταία χρόνια, η Ταϊλάνδη έχει αναδειχθεί σε ισχυρό παίκτη στη σκηνή της ζωντανής μουσικής. Πέρυσι φιλοξένησε διεθνή φεστιβάλ όπως το Electric Daisy Carnival και το Creamfields, ενώ η Μπανγκόκ αποτέλεσε επίσης σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας του K-pop συγκροτήματος Blackpink τον περασμένο Οκτώβριο.

Παράλληλα, το εγχώριο μουσικό και καλλιτεχνικό φεστιβάλ Wonderfruit εξελίσσεται σε δημοφιλή προορισμό στο παγκόσμιο φεστιβαλικό κύκλωμα, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

