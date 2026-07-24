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Τομ Χόλαντ: Θα παίξει τον Φρεντ Αστέρ - «Έχω τόση δουλειά να κάνω»

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι θέλει να κάνει μόνος του κάθε χορευτικό για την ταινία

The LiFO team
The LiFO team
ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ ΤΑΙΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Ο Τομ Χόλαντ βρίσκεται στη δεύτερη από δύο διαδοχικές περιοδείες προώθησης μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών μέσα σε ένα μήνα – πρώτα για την ταινία «The Odyssey» και τώρα για το «Spider-Man: Brand New Day» – αλλά ο ηθοποιός ετοιμάζεται ήδη για τον επόμενο ρόλο του: τον Φρεντ Αστέρ.

Ο Χόλαντ, ο οποίος πρόκειται να ενσαρκώσει τον χαρισματικό χορευτή σε μια επερχόμενη βιογραφική ταινία, αποκάλυψε ότι έχει ήδη αρχίσει τις πρόβες για την ταινία, η οποία είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια.

Η νέα ταινία του Τομ Χόλαντ

«Μόλις τελειώσω με αυτές τις περιοδείες, θα «βουτήξω» ξανά στο στούντιο χορού», είπε στην εκπομπή «Good Morning America». «Έκανα τις πρώτες μου πρόβες πρόσφατα, και αυτό με γέμισε τόσο με ενθουσιασμό όσο και με απόλυτο φόβο, γιατί έχω τόση πολλή δουλειά να κάνω για να προσπαθήσω να κάνω τον Φρεντ περήφανο». 

Σύμφωνα με τον Χόλαντ, αυτό σημαίνει «χωρίς κασκαντέρ, να κάνω [μόνος μου] όλους τους χορούς, να γυρίσω αυτούς τους χορούς σε μία λήψη — όπως θα το είχε κάνει εκείνος».

Σε συνέντευξη την επόμενη μέρα στην εκπομπή «Live With Kelly and Mark», ο Χόλαντ μίλησε αναλυτικά για το έργο, λέγοντας ότι η κυκλοφορία των ταινιών «The Odyssey» και «Brand New Day» με διαφορά λίγων εβδομάδων του έδωσε την αίσθηση ότι έκλεισε το κεφάλαιο της πρώτης φάσης της καριέρας του και ότι τώρα είναι έτοιμος να αναλάβει πιο ώριμους ρόλους. «Και αυτό που αναζητώ σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο είναι κάτι σαν την απόλυτη πρόκληση, και να βρω πράγματα που πραγματικά με τρομάζουν», εξήγησε.

Ο Χόλαντ έγινε γνωστός χάρη στο «Μπίλι Έλιοτ: Το Μιούζικαλ» στο Γουέστ Εντ, το οποίο απαιτούσε πολύ χορό. Ωστόσο, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μετανιώνει είναι ότι «αφού τελείωσα το «Μπίλι Έλιοτ», σταμάτησα να χορεύω».

Ο ρόλος για την καινούρια ταινία τού έδωσε την ευκαιρία να φορέσει ξανά τα παπούτσια χορού του και επέστρεψε στο στούντιο χορού στο κέντρο του Λονδίνου, όπου είχε κάνει τις πρώτες του πρόβες για το «Μπίλι Έλιοτ».

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

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