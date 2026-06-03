Τομ Χόλαντ: Πώς η Οδύσσεια του Νόλαν «έσωσε» το νέο Spider-Man

Ο Τομ Χόλαντ χρειάστηκε να κάνει μια «πολύ άβολη» τηλεφωνική συζήτηση με τη Sony για να μη χάσει την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.

Μιλώντας στο GQ, στη μεγάλη συνέντευξη του περιοδικού για τη νέα ταινία του Νόλαν, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι ημερομηνίες των γυρισμάτων της Οδύσσειας συνέπιπταν με εκείνες του Spider-Man: Brand New Day. Ο Χόλαντ, που επιστρέφει για τέταρτη φορά ως Πίτερ Πάρκερ σε αυτόνομη ταινία Spider-Man, έπρεπε να ζητήσει από τη Sony να μετακινήσει την παραγωγή.

«Είπα στον Κρις: “Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να τηλεφωνήσω στη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση”», είπε ο Χόλαντ.

Η συζήτηση έγινε με τον Τομ Ρόθμαν, επικεφαλής της Sony Pictures. Το στούντιο τελικά δέχτηκε να καθυστερήσει το Spider-Man: Brand New Day, εν μέρει επειδή ο Νόλαν έχει τη φήμη ενός σκηνοθέτη που ξέρει ακριβώς πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρώσει μια παραγωγή. «Με οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη, η συζήτηση θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική», είπε ο Χόλαντ.

Η Οδύσσεια όχι μόνο ολοκληρώθηκε στην ώρα της, αλλά τελείωσε και εννέα ημέρες νωρίτερα. Για τον Χόλαντ, η καθυστέρηση αποδείχθηκε τελικά ευεργετική και για το νέο Spider-Man, καθώς έδωσε στην παραγωγή χρόνο να φέρει τον Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σκηνοθέτη του Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, και να δουλέψει περισσότερο το σενάριο.

«Η Οδύσσεια σχεδόν έσωσε το Spider-Man», είπε. «Δεν θα είχαμε τον Ντέστιν. Δεν θα ήταν έτοιμος να κάνει την ταινία όταν ήμασταν εμείς έτοιμοι. Δεν θα είχαμε το εξάμηνο που χρειάστηκε για να αναπτύξουμε το σενάριο μαζί του και να το φτάσουμε στο σημείο που είναι τώρα».

Ο ηθοποιός είπε ακόμη ότι πιστεύει πως έχουν κάνει «την καλύτερη εκδοχή» ταινίας Spider-Man. Όπως πρόσθεσε, παρότι η καθυστέρηση ήταν δύσκολη απόφαση για τη Sony, εκ των υστέρων θεωρεί ότι το στούντιο είναι ευγνώμον που συνέβη.

Στην Οδύσσεια του Νόλαν, ο Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα, τον οποίο παίζει ο Ματ Ντέιμον. Η Ζεντάγια παίζει την Αθηνά, αν και οι δυο τους δεν έχουν κοινές σκηνές στην ταινία. Ο Χόλαντ αποκάλυψε πάντως ότι πήγε στο πλατό την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων της, απλώς επειδή ήθελε να είναι εκεί.

Η Ζεντάγια εμφανίζεται και στο Spider-Man: Brand New Day, και ο Χόλαντ μίλησε πρόσφατα για το πώς η μεταξύ τους σχέση βοήθησε και εκεί μια σκηνή της ταινίας. Στο podcast Good Hang της Έιμι Πόλερ, είπε ότι στη διάρκεια των γυρισμάτων ρώτησε τη Ζεντάγια αν πίστευε πως μια σκηνή λειτουργούσε. Εκείνη του απάντησε αρνητικά, και ο Χόλαντ μετέφερε την ανησυχία στους παραγωγούς και στον Κρέτον.

Ο σκηνοθέτης, όπως είπε ο Χόλαντ, έστειλε το συνεργείο στο σπίτι, ξαναδούλεψε τη σκηνή με έναν από τους σεναριογράφους και την επόμενη ημέρα την ξαναγύρισαν. «Είμαι τόσο χαρούμενος που το κάναμε, γιατί τώρα η σκηνή τραγουδάει μέσα στην ταινία», είπε.

Η Οδύσσεια αναμένεται στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ενώ το Spider-Man: Brand New Day ακολουθεί στις 31 Ιουλίου.

Με στοιχεία από GQ, Hollywood Reporter