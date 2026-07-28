Τομ Χόλαντ: Παραδέχτηκε ότι κάποιες από τις ταινίες του είναι «χάλια»

Ο Τομ Χόλαντ μίλησε ειλικρινά για την πρόκληση που αποτελεί η προώθηση μιας ταινίας που δεν του αρέσει.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο Dish Podcast, ο ηθοποιός δήλωσε ότι «απολαμβάνει απόλυτα» τις περιοδείες Τύπου που πραγματοποιεί αυτό το καλοκαίρι για τις ταινίες «Οδύσσεια» και «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», επειδή είναι πραγματικά περήφανος για αυτές τις ταινίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να πει το ίδιο για όλα τα έργα της φιλμογραφίας του.

Οι «χάλια» ταινίες για τον Τομ Χόλαντ

«Όταν κάνεις προώθηση για ταινίες για τις οποίες είσαι πραγματικά περήφανος, είναι πολύ εύκολο», εξήγησε. «Γιατί όταν σου κάνουν ερωτήσεις για το γιατί πρέπει ο κόσμος να πάει να δει αυτή την ταινία, δεν λες ψέματα σε κανέναν. Πραγματικά πιστεύεις ότι ο κόσμος πρέπει να πάει να τη δει».

«Έχω βιώσει στο παρελθόν καταστάσεις όπου ο κόσμος ρωτάει, για παράδειγμα: "Γιατί πρέπει να δείτε αυτή την ταινία;" και στο βάθος του μυαλού σου σκέφτεσαι: "Δεν πρέπει, γιατί είναι χάλια"», πρόσθεσε γελώντας.

Ο Χόλαντ δεν ανέφερε τις συγκεκριμένες ταινίες στις οποίες αναφερόταν, καθώς θα προτιμούσε να συνεχίσει να εκφράζει τα θερμά του σχόλια για τις τελευταίες του ταινίες. «Για να είμαι ειλικρινής, μου φάνηκε πραγματικά σαν ένας γύρος θριάμβου», είπε ο Χόλαντ για τις ταινίες «Οδύσσεια» και «Spider-Man: Καινούργια Μέρα». «Το απόλαυσα πραγματικά. Είμαι εξαιρετικά περήφανος και για τις δύο ταινίες».

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter