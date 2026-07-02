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Τομ Χάρντι: Επιστρέφει τελικά για την τρίτη σεζόν του MobLand

Οι σεναριογράφοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν πάνω στην τρίτη σεζόν πριν την πρεμιέρα της δεύτερης

The LiFO team
The LiFO team
ΤΟΜ ΧΑΡΝΤΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ MOBLAND Facebook Twitter
φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ
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Η τριάδα των πρωταγωνιστών της σειράς, MobLand, επιστρέφει για την τρίτη σεζόν παρά τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με τον Τομ Χάρντι

Πριν από περίπου ένα μήνα οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Χάρντι ήταν οριακά εκτός της σειράς καθώς είχε έντονες διαφωνίες με τον σεναριογράφο Τζεζ Μπάτεργουορθ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν είχαν φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. 

Στο διάστημα που ακολούθησε, έγιναν κάποιες επαφές που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Τομ Χάρντι για την τρίτη σεζόν. Τότε ήταν που η Έλεν Μίρεν εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξη της προς την πλευρά του Χάρντι στα social media. 

Η κρίσιμη συνάντηση στο Λονδίνο 

Οι επαφές που έγιναν όλο αυτό το διάστημα οδήγησαν σε μια συνάντηση στο Λονδίνο ανάμεσα στον Χάρντι, τον Μπάτεργουορθ και τον παραγωγό Ντέιβιντ Γκλάσερ. Οι τρεις τους τα είπαν σε καλό κλίμα και αποφάσισαν να προχωρήσουν μαζί και στην τρίτη σεζόν της σειράς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Deadline, σημαντικό ρόλο για να φτιάξει το κλίμα έπαιξε ο Γκάι Ριτσι, που είναι επίσης παραγωγός στη σειρά. 

Oι σεναριογράφοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν πάνω στην τρίτη σεζόν πριν την πρεμιέρα της δεύτερης. Επίσημα η σειρά δεν έχει ανανεωθεί για τρίτη σεζόν αλλά είναι κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα καθώς θεωρείται ένα από τα δυνατά χαρτιά του Paramount+.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Χάρντι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξαρχής είχε υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια, οπότε η επιστροφή του δεν είναι περίπλοκη, από αυτή την άποψη. 

Με πληροφορίες από Deadline

Πολιτισμός

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