Τιτανικός: Το ρολόι ενός εκ των πλουσιότερων επιβατών δημοπρατήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, που ανήκε σε έναν από τους πλουσιότερους επιβάτες του Τιτανικού, κατέγραψε ιστορικό ποσό σε δημοπρασία.

Το αντικείμενο πωλήθηκε αντί 1,78 εκατομμυρίων λιρών, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για ενθύμιο σχετικό με το πολύνεκρο ναυάγιο.

Το 18 καρατίων ρολόι ανήκε στον Ίσιντορ Στράους, επιβάτη πρώτης θέσης και συνιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Macy’s, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τη σύζυγό του, Ίντα, όταν το πλοίο βυθίστηκε στις 14 Απριλίου 1912, μετά τη σύγκρουση με παγόβουνο. Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους περισσότερους από 1.500 ανθρώπους που δεν επέζησαν.

Το άψυχο σώμα του Ίσιντορ ανασύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα από τον Ατλαντικό. Ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα που περισυνελέγησαν ήταν και το χρυσό ρολόι τσέπης, κατασκευής Jules Jurgensen, το οποίο έκτοτε παρέμεινε στην οικογένεια Στράους.

Το ρολόι δημοπρατήθηκε το Σάββατο από τον οίκο Henry Aldridge and Son στο Devizes του Wiltshire, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον συλλεκτών.

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της εποχής, τη δραματική νύχτα του ναυαγίου η Ίντα Στράους αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, επιμένοντας να μείνει στο πλευρό του συζύγου της. Το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ.