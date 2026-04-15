Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Ο Τιτανικός δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, ήταν ένα σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής που πίστευε στην τεχνολογική πρόοδο χωρίς όρια.

Όταν καθελκύστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Τιτανικός θεωρήθηκε το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές υπερωκεάνιο που είχε ποτέ κατασκευαστεί.

Η φήμη του ως «αβύθιστο» ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον μύθο του, μέχρι τη στιγμή που η πραγματικότητα απέδειξε το αντίθετο με τον πιο τραγικό τρόπο.





Τιτανικός: Η κατασκευή και το παρθενικό ταξίδι

Ο Τιτανικός κατασκευάστηκε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, σε μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου τρία χρόνια και απασχόλησε χιλιάδες εργάτες.

Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγικά έργα της εποχής, με τεράστιο κόστος και εντυπωσιακές τεχνικές προδιαγραφές για τα δεδομένα του 1911. Με μήκος περίπου 269 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς χιλιάδων επιβατών, θεωρήθηκε κορυφαίο επίτευγμα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Το παρθενικό του ταξίδι ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 1912 από το Σαουθάμπτον με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Στο πλοίο επέβαιναν πάνω από 2.200 άτομα, από εύπορους επιβάτες πρώτης θέσης, μέχρι οικογένειες που αναζητούσαν μια νέα ζωή στην Αμερική.

Το ταξίδι εξελισσόταν ομαλά και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα ακολουθούσε.





Τιτανικός: Η σύγκρουση και η βύθιση

Τη νύχτα της 14ης Απριλίου 1912, λίγες μόλις ημέρες μετά την αναχώρηση, ο Τιτανικός συγκρούστηκε με ένα παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κύτος του πλοίου, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εισέρχεται μεγάλες ποσότητες νερού σταδιακά σε πολλά διαμερίσματα.

Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος, το πλοίο δεν μπορούσε να σωθεί. Οι σωσίβιες λέμβοι δεν επαρκούσαν για όλους τους επιβάτες, με αποτέλεσμα να σωθεί μόνο ένα μέρος τους.

Μέσα σε λίγες ώρες, ο Τιτανικός έσπασε στα δύο και βυθίστηκε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, παρασύροντας στον θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπους.

Το ναυάγιο του Τιτανικού εντοπίστηκε το 1985 στον πυθμένα του Ατλαντικού, σε μεγάλο βάθος και εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές του Καναδά. Από τότε, το πλοίο και τα συντρίμμια του έχουν μελετηθεί εκτενώς, αποκαλύπτοντας συνεχώς νέα στοιχεία για την τελευταία του πλεύση.

Σήμερα, ο Τιτανικός παραμένει ένα από τα πιο γνωστά ναυάγια στην ιστορία, θυμίζοντας τόσο την ανθρώπινη φιλοδοξία όσο και τα όρια της τεχνολογίας όταν έρχεται αντιμέτωπη με τη φύση.

Με πληροφορίες από BBC