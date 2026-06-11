Την Τρίτη 30/6 η τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο

Το φετινό καλοκαίρι δεν είναι ένα ακόμη καλοκαίρι για το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Είναι το τελευταίο πριν το εμβληματικό μνημείο της Αθήνας κλείσει για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα του 2026 έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα ενός «αποχαιρετισμού»: μιας σειράς συναυλιών και παραστάσεων που λειτουργούν ως ύστατος φόρος τιμής σε έναν χώρο που επί δεκαετίες φιλοξένησε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού και διεθνούς πολιτισμού.

Η αυλαία θα πέσει με τον Αμερικανό τραγουδιστή, John Legend, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Η πραγματικά εντυπωσιακή πορεία του John Legend μπορεί να συγκριθεί μόνο με ελάχιστους άλλους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Έχει κερδίσει πλείστα όσα βραβεία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα 13(!) Βραβεία Grammy και το Βραβείο Oscar για Best Original Song το 2014.

Έχει 4 Πλατινένιους και 2 χρυσούς δίσκους, καθώς και 6 πλατινένια και 5 χρυσά singles στα charts των ΗΠΑ. Τα τραγούδια του έχουν πολλά δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες (“All Of Me”, “Love Me Now”, “Beauty And The Beast”, “Minefields”, “Ordinary People”, κλπ).

H εμφάνισή του John Legend στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού θα πραγματοποιηθει στο πλαίσιο της περιοδείας του «An Evening of Songs & Stories» που περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές στιγμές από την περίλαμπρη καριέρα του, ερμηνευμένες ζωντανά στο πιάνο σε ένα εξαιρετικό οπτικοακουστικό show.

Ηρώδειο: Το πρόγραμμα

12 & 13/6 : Λυσιστράτη

15/6: Έργα Arvo Pärt

17/6: Η Αμερική του Μάνου Χ - Μέρος B΄

18/6: Einstürzende Neubauten - Ηρώδειο

19/6: Lena Platonos - Maria Farantouri

22/6: LYKKE LI live at the Acropolis

25 & 26/6: Εκάβη - Στη σκιά της Πολιτείας

29/6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Μιχάλ Νεστερόβιτς

30/6: JOHN LEGEND - Live at Acropolis