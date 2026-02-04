«Την επόμενη μέρα ήμουν ακόμα μαύρη» - Η Χάλι Μπέρι δήλωσε ότι το Όσκαρ δεν άλλαξε την καριέρα της

Η Χάλι Μπέρι, η μόνη μαύρη γυναίκα που έχει κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού, δήλωσε ότι η νίκη της το 2002 «δεν άλλαξε απαραίτητα την πορεία της καριέρας μου».

Μιλώντας στη Μόνικα Κόρκοραν Χάρελ του The Cut για την προώθηση της νέας δραματικής σειράς Crime 101, η Μπέρι είπε ότι περίμενε ότι η νίκη της για το Monster's Ball του Λι Ντάνιελς θα σήμαινε ότι «θα εμφανιζόταν ένα φορτηγό με σενάρια έξω από την πόρτα μου».

Ωστόσο, ο αριθμός των έργων που της προσφέρθηκαν παρέμεινε σταθερός λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας της βιομηχανίας σχετικά με τον τρόπο αφήγησης των ιστοριών των ανθρώπων διαφορετικής φυλής, είπε η Μπέρι.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Χάλι Μπέρι και άλλες ηθοποιοί στο Χόλιγουντ

«Αν και ήμουν πολύ περήφανη για αυτό, την επόμενη μέρα ήμουν ακόμα μαύρη. Οι σκηνοθέτες εξακολουθούσαν να λένε: 'Αν βάλουμε μια μαύρη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο, τι σημαίνει αυτό για όλη την ιστορία; Πρέπει να προσλάβω έναν μαύρο άνδρα; Τότε θα είναι μια μαύρη ταινία. Οι μαύρες ταινίες δεν πουλάνε στο εξωτερικό'».

Παρόμοια άποψη εξέφρασε πέρυσι η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 2014 για την ερμηνεία της στην ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος» του Στιβ ΜακΚουίν.

Μιλώντας στο CNN, η Νιόνγκο είπε ότι το εύρος των ρόλων που της προσφέρθηκαν ήταν απογοητευτικά περιορισμένο. «Αφού κέρδισα το Όσκαρ, θα σκεφτόσουν: 'Ω, θα πάρω πρωταγωνιστικούς ρόλους εδώ και εκεί'», είπε.

Αντ' αυτού, είπε, οι συζητήσεις συνήθως ξεκινούσαν ως εξής: «Ω, Λουπίτα, θα θέλαμε να παίξεις σε άλλη μια ταινία όπου θα είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα πλοίο μεταφοράς σκλάβων». Αυτού του είδους τις προσφορές φέρεται να λάμβανε τους μήνες μετά την απονομή του Όσκαρ.

Πάνω από 30 μαύροι ηθοποιοί – συμπεριλαμβανομένου του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν από το Sinners – έχουν μέχρι στιγμής προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού, και πέντε έχουν κερδίσει, ενώ 16 μαύρες ηθοποιοί έχουν προταθεί για το αντίστοιχο βραβείο καλύτερης ηθοποιού.

Με πληροφορίες από Guardian