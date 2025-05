Τιμοτέ Σαλαμέ: Ο ηθοποιός αποσπά υψηλή διάκριση από την Ιταλική Ακαδημία Κινηματογράφου

Τιμητικό βραβείο θα απονείμει η Ιταλική Ακαδημία Κινηματογράφου στον Τιμοτέ Σαλαμέ, στη φετινή τελετή των David di Donatello.

Η Ιταλική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, θα τιμηθεί αυτή τη χρονιά με το βραβείο «David» (Κινηματογραφικής Αριστείας) στην 70ή τελετή απονομής των βραβείων David di Donatello, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2025 στα στούντιο Cinecittà της Ρώμης.

Το βραβείο αυτό απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για τη συνεισφορά τους στον κινηματογράφο, είτε μέσω της καριέρας τους είτε μέσω της υποστήριξής τους στην ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία.

Ο ηθοποιός έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό του για την Ιταλία και τον πολιτισμό της, ενώ έχει συνεργαστεί με Ιταλούς σκηνοθέτες και έχει συμμετάσχει σε ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα. Η απονομή του βραβείου αναγνωρίζει την επιρροή του και την εκτίμηση που τρέφει για τον ιταλικό κινηματογράφο.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα λάβει τιμητικό βραβείο «David»

«Η ευρωπαϊκή καταγωγή και το αμερικανικό υπόβαθρο του Τιμοτέ Σαλαμέ τον καθιστούν έναν από τους πιο απρόβλεπτους και ταλαντούχους πρωταγωνιστές του διεθνούς κινηματογράφου σήμερα, ικανό να είναι τόσο δημιουργός ερμηνευτής όσο και σταρ που διαμορφώνει τάσεις και στυλ», ανέφερε η πρόεδρος της Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Πιέρα Ντετάσις.

«Η Ακαδημία είναι στην ευχάριστη θέση να του απονείμει το βραβείο David για την Κινηματογραφική Αριστεία, το οποίο αποσκοπεί στην αναγνώριση του σπουδαίου ηθοποιού ποιοτικών και καινοτόμων ταινιών και, ταυτόχρονα, του παγκόσμιου πρωταγωνιστή» συμπλήρωσε.

Η Πιέρα Ντετάσις σημείωσε ότι η διεθνής επιτυχία του ήρθε «χάρη σε μια υπέροχη ιταλική ταινία, το «Call Me by Your Name» σε σκηνοθεσία ενός από τους διεθνώς πιο αναγνωρισμένους Ιταλούς σκηνοθέτες, του Λούκα Γκουαντανίνο».

Η διασκευή μυθιστορήματος του Αντρέ Ασιμάν από τον Γκουαντανίνο, σε σενάριο του Τζέιμς Άιβορι, χάρισε στον Σαλαμέ την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του, όταν ήταν 22 ετών, ενώ φέτος έλαβε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, υποδυόμενος τον Μπομπ Ντίλαν στη μουσική βιογραφική ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, «A Complete Unknown».