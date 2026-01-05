Τιμοτέ Σαλαμέ: Βραβεύτηκε στα Critics Choice Awards - Το πρώτο δημόσιο «σ' αγαπώ» στην Κάιλι Τζένερ

Το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στην 31η τελετή των Critics Choice Awards απέσπασε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme».

Πρόκειται για την τέταρτη υποψηφιότητα του Σαλαμέ αλλά την πρώτη του νίκη στον θεσμό των συγκεκριμένων βραβείων.

Ο διάσημος ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο απέναντι σε κορυφαία ονόματα όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «One Battle After Another», Τζόελ Έτζερτον στο «Train Dreams», Ίθαν Χοκ στο «Blue Moon», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στο «Sinners» και Βάγκνερ Μόουρα στο «The Secret Agent».

Ο 30χρονος σταρ, ανεβαίνοντας στην σκηνή για να παραλάβει το βραβείο φορώντας ένα σκούρο ριγέ κοστούμι, ξεκίνησε τον λόγο του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους συνυποψήφιούς του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζος Σαφντί.

«Έχω πολλούς ανθρώπους να ευχαριστήσω και δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθώ εδώ πάνω. Τζος, έφτιαξες μια ιστορία για έναν ελαττωματικό άνθρωπο με ένα όνειρο που μπορείς να ταυτιστείς, και δεν κήρυξες στο κοινό τι ήταν σωστό ή λάθος» είπε στην αρχή του λόγου του.

Τιμοτέ Σαλαμέ: Το πρώτο δημόσιο «σ' αγαπώ» στην Κάιλι Τζένερ

Και παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου του, έκανε μια σπάνια και τρυφερή αναφορά στη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.

Κλείνοντας ο Σαλαμέ επεφύλασσε την πιο προσωπική του αναφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ' αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Η κάμερα κατέγραψε τη συγκινημένη Κάιλι Τζένερ να ανταποδίδει, ψιθυρίζοντας ένα «σ' αγαπώ κι εγώ».

Πριν από την στιγμή της ανακοίνωσης, το ζευγάρι μοιράστηκε ένα τρυφερό φιλί.

Στην ταινία «Marty Supreme», όπως αναφέρει το People, υποδύεται έναν επαγγελματία παίκτη πινγκ-πονγκ που ονειρεύεται να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1952.