«Τηλεφώνησα στη μητέρα μου και της είπα ότι βρήκαμε σκελετό» - Η απρόσμενη ανακάλυψη σε κήπο

Όταν ο Νικ Ράουτλετζ άρχισε να σκάβει στον κήπο του, το τελευταίο πράγμα που περίμενε να βρει ήταν ένας σκελετός.

Ο 43χρονος πραγματοποιούσε εργασίες διαμόρφωσης του κήπου στο σπίτι του στο Άνκαστερ του Λίνκολνσαϊρ, όταν ανακάλυψε τα ανθρώπινα οστά τον Μάρτιο του 2025.

«Πανικοβλήθηκα και τηλεφώνησα στη μητέρα μου», είπε. «Της έλεγα: "Μαμά, μαμά, σου ορκίζομαι ότι ξεθάψαμε ένα σκελετό"».

Αφού κάλεσε την αστυνομία και έστειλε φωτογραφίες των οστών, ο Ράουτλετζ είπε ότι οι αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε 10 λεπτά. «Ήρθε η CID, μπήκαν κατευθείαν μέσα και το χαρακτήρισαν ως παράτυπη ταφή. Τότε ήταν που είπαν: "Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως πιθανό τόπο εγκλήματος – έχεις 10 λεπτά να ετοιμάσεις μια βαλίτσα και να φύγεις από το σπίτι"».

«Πριν το καταλάβω, το σπίτι είχε αποκλειστεί με ταινία. Ήρθαν εγκληματολόγοι με λευκές στολές και μάσκες, και έστησαν σκηνές. Όλα έγιναν πολύ, πολύ γρήγορα».

Ο Ράουτλετζ και η σύζυγός του πέρασαν τρεις ημέρες στο ξενώνα της μητέρας του, προτού τους επιτραπεί να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Αργότερα, οι αρχαιολόγοι επιβεβαίωσαν ότι τα οστά χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή εποχή.

Η ανακάλυψη του ρωμαϊκού σκελετού

Ο Ράουτλετζ περιέγραψε πώς ο ξάδελφός του, ο Κρις, χειριζόταν έναν εκσκαφέα όταν βρήκαν το σκελετό σε βάθος 1,4 μ.

«Φτάσαμε πολύ βαθιά και ξαφνικά οστά», θυμήθηκε. «Το πρώτο οστό που ξεθάψαμε έμοιαζε με μηριαίο οστό. Πήρα ένα φτυάρι και απλώς σκάψαμε γύρω-γύρω. Βρήκαμε και τα υπόλοιπα. Τα απλώσαμε στο πάτωμα – αυτό είναι μηριαίο οστό και αυτό πρέπει να είναι κάτι σαν κνήμη. Και μετά βρήκαμε ένα κομμάτι από το ισχίο».

«Είναι ένα ζευγάρι ανθρώπινων ποδιών, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό».

Ο Ράουτλετζ ανέφερε ότι τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον τάφο βοήθησαν στον προσδιορισμό της χρονολογίας του σκελετού.

«Μαζί με τα λείψανα, βρήκαμε θραύσματα αγγείων και μερικά κελύφη στρειδιών», εξήγησε. «Οι Ρωμαίοι έτρωγαν πολλά στρείδια».

Φωτ.: Becki Bowden/BBC

Η ρωμαϊκή εποχή στη Βρετανία διήρκεσε περίπου 400 χρόνια, μεταξύ του 1ου και του 5ου αιώνα.

Η αστυνομία του Λίνκολνσαϊρ ανέφερε ότι οι αρχαιολόγοι πραγματοποίησαν «λεπτομερή εξέταση τόσο των οστών όσο και του εδάφους γύρω από αυτά» πριν επιβεβαιώσουν ότι τα λείψανα ήταν αρχαίας προέλευσης.

Τα οστά ενταφιάστηκαν εκ νέου αργότερα σε ένα νεκροταφείο στο κοντινό Γουίλσφορντ.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν με ενημέρωσαν καθόλου για αυτό», είπε ο Ράουτλετζ. «Και είναι κρίμα, γιατί ήλπιζα να τα ενταφιάσω ξανά εκεί από όπου προέρχονταν αρχικά».

Με πληροφορίες από BBC