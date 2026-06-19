Tilda Swinton-Ongoing: Τα 6 τελευταία βράδια της έκθεσης

Η έκθεση «Tilda Swinton-Ongoing» που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση φιλοξενεί, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, παρουσιάζεται στο Onassis Ready, στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη, για δύο ακόμα τριήμερα έως τις 28 Ιουνίου.

Η Tilda Swinton γιορτάζει με τους οκτώ στενούς φίλους και καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους της: τον Pedro Almodóvar, τον Luca Guadagnino, τον Jim Jarmusch, την Joanna Hogg, τον Tim Walker, τον Apichatpong Weerasethakul, τον Olivier Saillard και τον Derek Jarman.

Η έκθεση περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους, εγκαταστάσεις και φωτογραφικά έργα, ξεδιπλώνοντας τις πολλαπλές όψεις της Tilda Swinton.

Η έκθεση «Tilda Swinton-Ongoing»

Για πρώτη φορά στην Αθήνα μια έκθεση-ζωντανός οργανισμός για μια σπουδαία περφόρμερ και καλλιτέχνιδα, την Tilda Swinton, που γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις Ongoing φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης.

Η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις, καθώς και ο μεταιχμιακός χώρος της δημιουργίας βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της Tilda Swinton, θεματικές τις οποίες διερευνά συχνά μαζί με τους δημιουργικούς συνεργάτες της. Στην έκθεση Ongoing, οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η σπουδαία πορεία της Swinton ξεδιπλώνεται σε οκτώ ενότητες, με άξονα τους πιο στενούς της συνεργάτες.

Φωτ.: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Φωτ.: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Ο σκηνοθέτης Luca Guadagnino δημιουργεί ένα νέο, πολύ προσωπικό πορτρέτο της, με τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους και ενός γλυπτού. Με νέο μοντάζ και σάουντρακ, αλλά και με επεξεργασία των εικόνων, ο Jim Jarmusch μεταμορφώνει υπάρχοντα πλάνα από τη σουρεαλιστική του ταινία με ζόμπι, The Dead Don’t Die (2019), σε μια νέα εγκατάσταση. Ο φωτογράφος Tim Walker επισκέφθηκε την Tilda Swinton στο οικογενειακό της σπίτι για μια σειρά φωτογραφιών που εστιάζει στη σχέση της με τους προγόνους της, συνθέτοντας εικόνες που η Tilda συνδυάζε πατρογονικά ρούχα με διάσημους σχεδιαστές με έναν μαγικό τρόπο. Ο σκηνοθέτης Apichatpong Weerasethakul δημιουργεί μια συναρπαστική, στοχαστική εγκατάσταση, ένα προσωπικό δικάναλο έργο που εμβαθύνει σε θέματα που διερευνούν μαζί εδώ και χρόνια, όπως τις μεταιχμιακές καταστάσεις ανάμεσα στην εγρήγορση, τη δημιουργία και τον ύπνο, γυρισμένο στο Κιμεργκέιμ της Σκωτίας, τον τόπο καταγωγής της Tilda. Ο Pedro Almodóvar παρουσιάζει την ταινία μικρού μήκους The Human Voice (2020), για πρώτη φορά σε μορφή εγκατάστασης. Mε την παιδική της φίλη και σκηνοθέτρια Joanna Hogg, η Swinton παρουσιάζει το Flat 19, μια πολυμεσική ανασύνθεση του διαμερίσματός της στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’80 και μια εξερεύνηση της μνήμης, του χώρου και της προσωπικής ιστορίας.

Φωτ.: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Φωτ.: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Mαζί με τον καταξιωμένο ιστορικό της μόδας Olivier Saillard, η Swinton παρουσίασε την performance A Biographical Wardrobe, αποσπάσματα της οποίας περιλαμβάνονται σε οθόνη στην έκθεση. Η γκαρνταρόμπα που άφησε πίσω της στην Αθήνα εκτίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης με ρούχα από την προσωπική της συλλογή, κοστούμια ταινιών, ενδύματα από παρουσίες της σε κόκκινα χαλιά φεστιβάλ και οικογενειακά κειμήλια.

Φωτ.: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Τέλος, η Tilda Swinton αποτίνει φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές της επιρροές, τον σκηνοθέτη Derek Jarman (1942–1994), με τον οποίο συνεργάστηκε σε επτά μεγάλου μήκους ταινίες. Η ενότητα αυτή, εμπλουτισμένη με υλικό από το αρχείο της Swinton, περιλαμβάνει μια εγκατάσταση μεγάλης οθόνης με σκηνές από την ταινία The Last of England (1987), καθώς και μια ειδική εγκατάσταση με ακυκλοφόρητο υλικό Super8 από την προσωπική συλλογή του Jarman.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση