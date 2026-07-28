Τι θα είχε συμβεί αν η Μέριλιν Μονρόε είχε προλάβει να γεράσει;

Η Μέριλιν Μονρόε πέθανε στα 36 της και έμεινε για πάντα παγιδευμένη σε αυτή την ηλικία: ξανθιά, φωτογενής, επιθυμητή, εύθραυστη, ατελείωτα αναπαραγόμενη.

Το σινεμά, η διαφήμιση, η μόδα και η ποπ κουλτούρα την κράτησαν νέα για δεκαετίες, σαν να μην είχε δικαίωμα σε τίποτα μετά το τέλος της. Τώρα, μια μικρού μήκους ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ δοκιμάζει το αντίστροφο ερώτημα: τι θα είχε συμβεί αν η Μονρόε είχε προλάβει να γεράσει;

Το Flesh Impact, γραμμένο και σκηνοθετημένο από την Τζίλενχαλ, είναι ένα 17λεπτο φιλμ που φαντάζεται δύο εκδοχές της Μέριλιν Μονρόε. Η Ντακότα Τζόνσον την υποδύεται στην ηλικία που πέθανε, με κοντή ξανθιά περούκα και την εμβληματική ελιά στο πρόσωπο. Η Έλεν Μπέρστιν, στα 93 της, παίζει τη Μονρόε που δεν είδαμε ποτέ: μια γυναίκα που θα είχε ζήσει άλλες έξι δεκαετίες, θα είχε κουβαλήσει τον μύθο της στο σώμα της και ίσως θα είχε αποκτήσει επιτέλους το δικαίωμα να μιλήσει διαφορετικά.

Facebook Twitter Η Ντακότα Τζόνσον σε ασπρόμαυρο καρέ από το «Flesh Impact», όπου υποδύεται τη Μέριλιν Μονρόε στα 36 της.

Η ταινία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τη χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Μονρόε. Στο ίδιο φεστιβάλ, η Μπέρστιν θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για συνολική προσφορά. Η επιλογή μοιάζει σχεδόν υπερβολικά εύστοχη: μια μεγάλη ηθοποιός που έζησε, δούλεψε, γέρασε και παρέμεινε παρούσα δίνει σώμα σε μια άλλη μεγάλη ηθοποιό που ο κόσμος δεν άφησε ποτέ να γεράσει.

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Η Τζίλενχαλ δεν αντιμετωπίζει τη Μονρόε σαν άσκηση μίμησης. Το Flesh Impact δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για το αν η Τζόνσον «μοιάζει αρκετά» στη Μέριλιν ή αν η Μπέρστιν αναπαράγει σωστά έναν θρύλο. Το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: στη Μονρόε ως γυναίκα που έγινε εικόνα πριν προλάβει να ξαναορίσει τον εαυτό της, και στην ηθοποιό ως σώμα που πρέπει ταυτόχρονα να είναι ευάλωτο και πανίσχυρο μπροστά σε ένα κοινό.

Ο τίτλος της ταινίας παραπέμπει σε μια φράση του Μπίλι Γουάιλντερ για την ιδιαίτερη παρουσία της Μονρόε στην οθόνη, εκείνη την αίσθηση ότι το σώμα της δεν ήταν απλώς φωτογραφημένο, αλλά σχεδόν απτό. Η ίδια η έκφραση κουβαλά κάτι διπλό: τον θαυμασμό για τη δύναμη της κινηματογραφικής της παρουσίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα της έγινε δημόσιο αντικείμενο, κάτι που όλοι πίστευαν ότι μπορούν να κοιτάζουν, να αγγίζουν, να εξηγούν.

Γι’ αυτό και η ιδέα μιας ηλικιωμένης Μονρόε δεν είναι απλώς συγκινητική. Είναι πολιτιστικά φορτισμένη. Η ποπ κουλτούρα ξέρει να λατρεύει τις γυναίκες όταν μένουν νέες, όταν γίνονται μύθοι, όταν παγώνουν σε μια φωτογραφία ή σε μια σκηνή. Δεν ξέρει πάντα τι να κάνει με τη διάρκεια, τη φθορά, την επιβίωση, την καλλιτεχνική ωρίμανση. Η Μονρόε έγινε αθάνατη, αλλά το τίμημα ήταν ότι δεν της επιτράπηκε ποτέ να γίνει ηλικιωμένη.

Facebook Twitter Η Έλεν Μπέρστιν στο «Flesh Impact», τη μικρού μήκους ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ για τη Μέριλιν Μονρόε.

Η παρουσία της Μπέρστιν αλλάζει αυτό το κάδρο. Δεν παίζει απλώς μια «μεγάλη σε ηλικία Μέριλιν». Φέρνει μαζί της το βάρος μιας ολόκληρης διαδρομής στο αμερικανικό σινεμά, από τον Εξορκιστή και την Αλίκη στις Πόλεις μέχρι τις δεκαετίες δουλειάς που ακολούθησαν. Απέναντι στον μύθο της γυναίκας που χάθηκε νωρίς, η Μπέρστιν κουβαλά το άλλο σενάριο: την επιμονή, την εργασία, το γήρας, τη συνέχεια.

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Το Flesh Impact έχει και ένα στοιχείο που πρέπει να ειπωθεί καθαρά. Δεν είναι μια ανεξάρτητη χειρονομία που γεννήθηκε μόνη της μέσα στο σινεμά, αλλά ένα project που παρουσιάζεται από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μονρόε. Αυτό δεν ακυρώνει απαραίτητα την καλλιτεχνική του πρόθεση, αλλά προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο σε μια ιστορία για μια γυναίκα που η εικόνα της εμπορευματοποιήθηκε όσο λίγες. Η Μονρόε επιστρέφει ξανά ως πρόσωπο, ως φαντασίωση, ως μνήμη και ως brandable μύθος.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον ρίσκο της ταινίας. Να μιλήσει για τη γυναίκα πίσω από το σύμβολο, ενώ ταυτόχρονα ανήκει σε έναν μηχανισμό που ξέρει πολύ καλά την εμπορική δύναμη του συμβόλου. Η Τζίλενχαλ, που από το The Lost Daughter μέχρι το The Bride! επιστρέφει σε γυναίκες που αρνούνται να μείνουν εύκολες, επίπεδες ή ευχάριστες, μοιάζει να αναλαμβάνει τη Μονρόε όχι ως αγιογραφία, αλλά ως ερώτηση.

Facebook Twitter Η Ντακότα Τζόνσον ως Μέριλιν Μονρόε στο «Flesh Impact» της Μάγκι Τζίλενχαλ

Τι θα είχε γίνει αν η Μέριλιν είχε χρόνο; Αν είχε άλλα 20, 40, 60 χρόνια να αλλάξει, να αποτύχει, να σκηνοθετήσει ίσως τον εαυτό της, να γίνει άλλη; Αν η εικόνα της δεν έκλεινε πάνω της σαν φέρετρο από φως;

Το Flesh Impact δεν μπορεί να της δώσει αυτή τη ζωή πίσω. Μπορεί όμως, έστω για 17 λεπτά, να φανταστεί ότι η Μέριλιν Μονρόε δεν τελείωσε εκεί όπου τη σταμάτησε ο μύθος της.

με στοιχεία από Vanity Fair